Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Журналист Владимир Познер, с 1994 по 2008 год занимавший пост президента Академии Российского телевидения, предлагает премии ТЭФИ отказаться от вручения лауреатам статуэтки работы Эрнста Неизвестного и сменить название из-за нарушения, по его мнению, принципов демократичности при определении победителей конкурса. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте журналиста.

Он напомнил, что лично в 1994 году по просьбе коллег обратился к выдающемуся скульптору с предложением создать подходящий приз для вручения победителям всероссийского конкурса "ТЭФИ". Неизвестный попросил Познера дать обещание, что "в случае, если демократия выбора получателей Орфея не будет соблюдаться", глава Российской академии телевидения сделает все, чтобы премия больше не вручалась.

"Уважаемые члены Индустриального комитета [организация, проводящая ТЭФИ с 2013 года], в память об Эрнсте Неизвестном откажитесь от статуэтки Орфея и придумайте собственный приз. Откажитесь и от названия "ТЭФИ", - написал Познер.

Претензии к процедуре голосования

Познер, который ведет одноименную программу на Первом канале, отмечает, что теперь финалистов определяют не члены Академии российского телевидения, как это было раньше, а специально назначенное жюри, состав которого в этом году сократился до 70 человек. Назначают членов жюри семь учредителей Индустриального комитета.

"Каждый из них голосовал по всем номинациям сразу, вне зависимости от своей профессиональной экспертизы. В выборе же победителей участвовали всего 14 человек - по 2 от каждого учредителя", - говорится в обращении.

Познер отметил, что ранее президент избирался всеми членами Академии каждые два года, а членом Академии мог стать любой человек, работающий на ТВ. Сегодня членами АРТ являются 557 человек.

Юридическая собственность

По мнению Познера, лучшими годами Академии были первые восемь лет, "хотя за эти годы постепенно накапливалось недовольство тех учредителей (их было 14), чьи каналы становились победителями реже того, что им хотелось". Выход НТВ и ВГТРК из состава Академии, по его словам, практически лишил общенациональный конкурс смысла.

Познер подчеркнул, что хотел решить вопрос с отзывом статуэтки названия премии мирным путем, но напомнил, что "статуэтка Орфея является юридической собственностью Академии российского телевидения, равно как и название "ТЭФИ", что подтверждается имеющимся контрактом, подписанным Эрнстом Неизвестным, Генеральным директором Академии российского телевидения Р. Я. Беспечной и мной".

О премии

ТЭФИ была учреждена Фондом "Академия Российского телевидения" 21 декабря 1994 года. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. Победителям вручают бронзового "Орфея" работы Эрнста Неизвестного.

Во вторник, 3 октября, в Москве награждали лауреатов главной индустриальной телевизионной премии в категориях "Дневной эфир" и "Вечерний прайм".