Опрос: россияне считают, что школьный учитель должен любить свою работу и быть добрым

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Главные качества школьного учителя - это доброжелательность, компетентность и любовь к детям и своей работе, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные в среду на сайте организации.

Так, 30% россиян выделили среди главных качеств учителя доброжелательность, еще 28% считают, что школьный учитель должен быть компетентным, а 26% - любить свою работу и детей. Каждый десятый (13%) опрошенный полагает, что учитель должен быть терпеливым и иметь качества хорошего психолога.

Вместе с тем россияне считают, что учителя утрачивают уважение в обществе. "Положение учителей в обществе россияне сегодня оценивают в среднем на 2,86 балла из пяти возможных. Для сравнения, в 2014 году - 2,91 балла. Вместе с тем 42% опрошенных считают, что учителя утрачивают уважение в обществе (об обратном говорят 20%)", - говорится в данных опроса.

Снижается и оценка россиян доходности профессии учителя - в 2017 года она составила 2,33 балла из пяти возможных (в 2014 году - 2,65 балла). Все меньшее число россиян хотят видеть своих детей и внуков учителями (2,86 балла из 5 возможных в 2017 году по сравнению с 3,14 баллами в 2014 году).

"Родители - это большинство избирателей, учителя для них остаются референтной группой, которая обладает качествами моральных авторитетов. Россияне ценят в учителях доброжелательность и компетентность, ведь доверяют им самое дорогое - своих детей. По большому счету, наши граждане хотят видеть в учителях свои лучшие качества - именно поэтому они особенно требовательны к людям этой профессии", - прокомментировал результаты опроса генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведен 20-21 сентября среди 1,2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.