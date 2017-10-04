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В Петербурге могут запретить продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Общество
4 октября, 11:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, октября. /ТАСС

В случае принятия поправок, юридическим лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Законодательное собрание Петербурга приняло в среду в первом чтении поправки, которые запрещают продажу несовершеннолетним электронных сигарет и жидкостей дня них. Изменения в региональном законе об административных правонарушениях поддержали 47 депутатов из 50.

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В случае принятия поправок юридическим лицам будет грозить штраф до 50 тыс. рублей за продажу подросткам электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, как содержащих никотин, так и без него.

"Фраза "Парю, где хочу, законом не запрещено" стала одной из самых популярных поговорок, используемых в среде несовершеннолетних. Но нельзя игнорировать отрицательные моменты, связанные с этой культурой. Уже прямо на территории школ мы можем увидеть несовершеннолетних, которые используют паровые устройства", - сказал глава комитета по законодательству Заксобрания Денис Четырбок, представляя проект поправок.

По его словам, вейп и электронные сигареты вызывают привыкание, а жидкости для курения содержат глицерин и другие вредные вещества.

"Мы также не можем игнорировать тот факт, что потребитель может сам контролировать количество поступающего в организм никотина. Это первый шаг для того, чтобы впоследствии человек стал заядлым курильщиком. Мы предлагаем не дать возможности детям сделать этот первый шаг, чтобы мы под видом безопасного пара не приучали несовершеннолетних к никотину", - добавил парламентарий.

В настоящее время на рассмотрении в Государственной думе находится проект закона об ограничении продажи вейпов и электронных сигарет на территории России.

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