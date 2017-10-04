Петербургский лицей возглавил рейтинг лучших школ России 2017 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первое место в топе-500 школ России 2017 года занял Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург), сообщила на пресс-конференции вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

На втором месте, по словам Голодец, сохранил свои позиции Республиканский лицей для одаренных детей в городе Саранск. Третье место в топе-500 лучших школ России 2017 года знала средняя общеобразовательная школа №179 Москвы.

Четвертое и пятое места заняли также школы из Москвы - лицей №1535 и лицей НИУ "Высшая школа экономики" соответственно.

"Рейтинг публикуется пятый раз. Чем замечателен этот рейтинг? Он базируется исключительно на объективных результатах, здесь нет субъективных экспертных оценок", - сказала Голодец.

Она уточнила, что важными критериями для составления рейтинга являются количество победителей всероссийских и международных школьных олимпиад, результаты школьников по итогам аттестации в 9-м классе.

Также дополнительные баллы получают школы, которые принимают всех детей, а не только на конкурсной основе, и которые принимают детей с 1 класса.

Школы Приморья не вошли в рейтинг

Вице-премьер обратила внимание Минобрнауки, что в рейтинг лучших не попала ни одна из школ Приморского края.

"К сожалению, у нас не вошла в этот рейтинг в этом году ни одна школа Приморского края. Есть разные регионы и есть регионы с разной образовательной базой. То, что регион, в котором есть федеральный университет, в котором размещена очень серьезная штаб-квартира Академии наук, не дал нам ни одной школы в топ-500, это серьезный сигнал, с которым предстоит работать Минобрнауки", - сказала Голодец.

По ее словам, тут должны быть приложены очень серьезные усилия.

"Такие регионы должны сделать все, чтобы обеспечить качество уровня образования", - отметила вице-премьер.

"Что касается грустного примера Приморского края, у которого есть все основания быть впереди, то я полностью согласна с Ольгой Юрьевной [Голодец], мы будем работать и будем рассматривать каждый случай", - в свою очередь заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева.