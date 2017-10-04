Школа из Ингушетии впервые вошла в топ-500 лучших школ России

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Общеобразовательные школы из Ингушетии (Школа №3, город Карабулак) и Чукотского автономного округа (школа города Билибино) впервые в 2017 попали в топ-500 лучших школ Российской Федерации, сообщила в среду на пресс-конференции вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"В этом году в самый главный рейтинг, главный, мы считаем, - это топ-500..., попали несколько регионов... У нас вошла Чукотка впервые и впервые вошла Ингушетия", - сказала Голодец.

Вице-премьер РФ назвала этот результат невероятным, поскольку в рейтинг попадают самые лучшие школы Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинска. "И встать в такой серьезный ряд, достичь такого ряда - это отличные успехи системы образования", - подчеркнула Голодец.