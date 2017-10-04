Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.10:
$ 57.94
€ 67.98
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Школа из Ингушетии впервые вошла в топ-500 лучших школ России

Общество
4 октября, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Ольга Голодец назвала попадание ингушской школы в рейтинг успехом системы образования

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Общеобразовательные школы из Ингушетии (Школа №3, город Карабулак) и Чукотского автономного округа (школа города Билибино) впервые в 2017 попали в топ-500 лучших школ Российской Федерации, сообщила в среду на пресс-конференции вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

"В этом году в самый главный рейтинг, главный, мы считаем, - это топ-500..., попали несколько регионов... У нас вошла Чукотка впервые и впервые вошла Ингушетия", - сказала Голодец.

Вице-премьер РФ назвала этот результат невероятным, поскольку в рейтинг попадают самые лучшие школы Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинска. "И встать в такой серьезный ряд, достичь такого ряда - это отличные успехи системы образования", - подчеркнула Голодец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ: ИГ намерено создать новую всемирную террористическую сеть
2
Познер предложил отказаться от вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного на ТЭФИ
3
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии
4
Песков: Москва продолжит проверку данных о якобы плененных ИГ россиянах
5
СМИ: в КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти
6
Петербургский лицей возглавил рейтинг лучших школ России 2017 года
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама