Минобрнауки будет проверять объективность каждой школьной медали

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объективность всех школьных медалей будет проверяться. Об этом в среду заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции.
"Каждую медаль мы сейчас будем проверять. У нас есть история в этом году, когда медали в 30% не соответствуют на самом деле", - сказала Васильева.
Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами, оценив, насколько объективно выпускникам школ в их регионах выдаются медали "За особые успехи в учении".