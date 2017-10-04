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Минобрнауки будет проверять объективность каждой школьной медали

Общество
4 октября, 12:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В Рособрнадзоре ранее попросили региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами

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Материал из 1 страницы
© Антон Подгайко/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Объективность всех школьных медалей будет проверяться. Об этом в среду заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на пресс-конференции.

"Каждую медаль мы сейчас будем проверять. У нас есть история в этом году, когда медали в 30% не соответствуют на самом деле", - сказала Васильева.

Ранее глава Рособрнадзора Сергей Кравцов попросил региональных министров уделить особое внимание ситуации с медалистами, оценив, насколько объективно выпускникам школ в их регионах выдаются медали "За особые успехи в учении".

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Персоны
Васильева, Ольга Юрьевна Кравцов, Сергей Сергеевич
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