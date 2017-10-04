Прокуратура добивается возвращения в состав Прибайкальского нацпарка земель острова Ольхон

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Прокуратура Иркутской области направила иски о возвращении в государственную собственность 14 земельных участков различной площади, расположенных в районе заповедной Сарайской бухты на острове Ольхон, сообщил в среду ТАСС прокурор Ольхонского района Арзу Каримов.

"Иски об истребовании земельных участков в Сарайской бухте в поселке Хужир из незаконного владения и возвращения их в федеральную собственность в настоящее время рассматриваются в суде. По всем 14 случаем судом удовлетворены обеспечительные меры - в границах этих участков запрещено вырубать лес и вести строительство", - сказал он.

По словам прокурора, большинство земель в заповедном Шаманском лесу в Хужире были незаконно выведены из состава Прибайкальского нацпарка в 2010-2014 гг., на многих из них уже начато строительство турбаз. Сейчас заморозку строительства обеспечивают судебные приставы.

В пресс-службе управления Росприроднадзора по Иркутской области ТАСС пояснили, что поддерживают позицию надзорного ведомства и выступают в суде в качестве третьих лиц. В ведомстве считают "уничтожение уникального природного ландшафта, где возраст деревьев достигает 400 лет", незаконным и противоречащим не только российскому, но и международному законодательству, так как Байкал входит в список объектов Всемирного наследия ООН.