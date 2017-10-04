Ростуризм готовит предложения о механизме "авиапомощи" на случай банкротства перевозчиков

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ростуризм в ближайшее время направит в Росавиацию и другие ведомства предложения по созданию механизма "авиапомощи" на случай банкротства перевозчиков. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Мы планируем подготовить некие наши предложения, которые затем на базе "Турпомощи" мы хотим предварительно обсудить. И, действительно, потом мы хотим эти предложения направить нашим друзьям и коллегам из авиационной отрасли. Мы это планируем сделать в ближайшее время", - сказал Сафонов.

Он отметил, что опыт "Турпомощи" будет рассматриваться как положительный пример.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заметил, что решать вопросы вывоза туристов, застрявших за границей за счет их самих, в том числе путем страхования, нельзя.

"Нельзя это делать за счет потребителя, в том числе туриста. Если это будет ложиться на пассажиров, это будет, на мой взгляд, неверно, и навряд ли будет реализовано", - сказал он.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. В целом за границей на тот момент "застряли" около 30 тыс. туристов.

По данным Ростуризма, к утру 4 октября все они были возвращены в Россию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.