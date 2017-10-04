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Ростуризм готовит предложения о механизме "авиапомощи" на случай банкротства перевозчиков

Общество
4 октября, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что предложения в Росавиацию и другие ведомства направят в ближайшее время

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ростуризм в ближайшее время направит в Росавиацию и другие ведомства предложения по созданию механизма "авиапомощи" на случай банкротства перевозчиков. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

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"Мы планируем подготовить некие наши предложения, которые затем на базе "Турпомощи" мы хотим предварительно обсудить. И, действительно, потом мы хотим эти предложения направить нашим друзьям и коллегам из авиационной отрасли. Мы это планируем сделать в ближайшее время", - сказал Сафонов.

Он отметил, что опыт "Турпомощи" будет рассматриваться как положительный пример.

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заметил, что решать вопросы вывоза туристов, застрявших за границей за счет их самих, в том числе путем страхования, нельзя.

"Нельзя это делать за счет потребителя, в том числе туриста. Если это будет ложиться на пассажиров, это будет, на мой взгляд, неверно, и навряд ли будет реализовано", - сказал он.

Авиакомпания "ВИМ-Авиа" 25 сентября заявила о прекращении выполнения всех чартерных рейсов из-за финансовых проблем и нехватки оборотных средств. Этому предшествовала серия задержек рейсов в российских и зарубежных аэропортах. В целом за границей на тот момент "застряли" около 30 тыс. туристов.

По данным Ростуризма, к утру 4 октября все они были возвращены в Россию.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого были задержаны генеральный директор и главный бухгалтер "ВИМ-Авиа" Александр Кочнев и Екатерина Пантелеева. Им были предъявлены обвинения.

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