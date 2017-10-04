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Голодец считает, что проблема третьей смены в школах будет решена в течение трех лет

Общество
4 октября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Вице-премьер считает, что проблема будет решена с помощью программы строительства новых школ

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Проблема третьей смены в школах будет решена в течение трех лет с помощью программы строительства новых школ, сообщила в среду вице-премьер РФ Ольга Голодец.

"Программа (строительства новых школ - прим. ТАСС) заложена в бюджет дальше на три года, проблема заключается в том, что общий дефицит мест накладывается на серьезный демографический рост... Программа выстроена с учетом демографической нагрузки, и мы надеемся, что в ближайшие три года ситуация будет полностью решена на всей территории РФ", - сказала журналистам Голодец.

Программа по строительству новых школ реализуется в РФ уже два года.

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