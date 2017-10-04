Останки 87 погибших в годы войны солдат торжественно захоронят в Заполярье

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МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Церемония захоронения останков советских солдат, павших в годы Великой Отечественной войны, пройдет 7 октября в Мурманской области. Как сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства, церемония пройдет в рамках торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, на территории мемориального комплекса "Долина Славы".
"Пройдет траурный митинг, торжественное захоронение останков советских воинов - защитников Заполярья, обнаруженных в ходе летнего поискового сезона 2017 года, возложение цветов к могилам", - сказали в пресс-службе.
Всего за время поискового сезона в этом году были обнаружены останки 87 советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944 годы. Трое из них были опознаны по личным вещам. Это погибший в 1944 году летчик, младший лейтенант Овчинников Петр Иванович 1923 г.р., погибший в 1941 году красноармеец Петухов Иван Кириллович 1922 г.р., и красноармеец Безумов Федор Дмитриевич 1902 г.р., который погиб в 1942 г. На траурном митинге будут присутствовать дочь и внуки Безумова.
В церемонии планируется участие представителей регионального правительства, командования Краснознаменного Северного флота, областной думы, органов местного самоуправления региона, ветеранских и поисковых объединений, общественности, жителей Мурманской области и других субъектов Российской Федерации.
Поисковые работы в Заполярье ведутся каждый год в местах, где проходили ожесточенные бои с фашистами. Германия в годы войны не смогла захватить Мурманск с его портом и железную дорогу, поскольку захватчики были геройски остановлены советскими воинами.