В Минкультуры определили критерии включения городов в "Золотое кольцо России"

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Совет по проекту "Золотое кольцо России" при Министерстве культуры составил перечень критериев, которым должны соответствовать города для включения в этот маршрут. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ведомства.
"В список вошли следующие критерии: историко-культурный, рекреационно-развлекательный, инфраструктурный, туристско-информационный и транспортно-логистический. Так, например, историко-культурный критерий включает согласование застройки в историческом центре в соответствии с условиями охраны культурного наследия. Помимо этого, город должен обладать большим процентом отреставрированных объектов", - отметили в Минкультуры.
Утвержден также логотип "Золотое кольцо России". Его выбрали с помощью интернет-голосования, в котором приняли участие более 40 тыс. человек. Из шести вариантов лучшим был признан логотип, изображающий три церковных купола внутри золотого круга, созданный дизайнером из Владимирской области.
Ранее министр культуры Владимир Мединский заявил, что проект "Золотое кольцо России" получит статус государственной институции, сформированной по примеру Списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Для выполнения этого решения был создан специальный оргкомитет, в состав которого вошли министры культуры и туризма регионов, ведущие представители туристской индустрии России, деятели культуры.
"Золотое кольцо" - это сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, в том числе Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир.