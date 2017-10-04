"Поезд здоровья" поможет жителям военных гарнизонов и отдаленных сел Заполярья

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МУРМАНСК, 4 октября. /ТАСС/. "Поезд здоровья" за полтора месяца посетит 30 населенных пунктов Заполярья, предоставив их жителям консультации и помощь врачей из ведущих медучреждений региона. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.
"До 23 ноября стартовавший "Поезд здоровья" посетит более 30 населенных пунктов - ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование - прим. ТАСС) Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского и Печенгского районов", - сказали в пресс-службе.
Этот проект реализуется министерством здравоохранения области с 2014 года. Бригады медиков, в том числе узких специалистов, весной и осенью посещают населенные пункты региона. За годы работы он подтвердил свою эффективность и востребованность.
В нынешнем сезоне в состав "Поезда здоровья" входят несколько единиц передвижного медицинского оборудования: мобильный медицинский комплекс, передвижной фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический комплекс, а также передвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи и Мурманской областной станции переливания крови.
В его работе участвуют и проводят медицинские осмотры населения специалисты ведущих клиник области: Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина, Мурманской детской городской клинической больницы, областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической больницы скорой медицинской помощи, а также главные внештатные специалисты министерства здравоохранения региона.
Жителям отдаленных населенных пунктов будет проведено обследование по программе диспансеризации, лабораторные исследования, ЭКГ, УЗИ-обследования, осмотры терапевта, акушера-гинеколога, травматолога-ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога и других специалистов, будет предоставлена возможность пройти вакцинацию против сезонного гриппа.