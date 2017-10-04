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Жители РФ смогут выбрать проект монумента воинам, погибшим в Тверской области

Общество
4 октября, 14:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Создание мемориала около автомобильной дороги "Москва - Рига" приурочено к 75-й годовщине Победы

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Жители России смогут выбрать проект мемориального комплекса памяти воинов Великой Отечественной войны, погибших в районе города Ржев Тверской области, и внести свой вклад в его строительство, сообщил в среду журналистам исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

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"Победитель [в конкурсе проектов] будет определяться, в том числе, по результатам интернет-голосования, потому что это общероссийский памятник. После этого мы запустим процедуру сбора народных средств, поскольку считаем правильным, чтобы каждый житель Российской Федерации мог принять участие в создании этого общегосударственного памятника", - сказал он.

По словам Кононова, мемориал будет воздвигнут не в самом Ржеве, а вблизи автомобильной дороги "Москва - Рига", где власти региона уже выделили участок земли. "Почему выбрано именно это место? Потому что мы решили, что этот мемориал будет отвечать масштабам той битвы, которая происходила на ржевской земле и масштабам нашей памяти. Мы не хотели ограничивать фантазию скульпторов архитектурными ограничениями, которые существуют в городе. У нас есть участок земли, и фантазия скульпторов ничем не ограничена", - подчеркнул исполнительный директор РВИО.

Он отметил, что создание мемориала приурочено к 75-й годовщине Победы. "Мемориал советским солдатам подо Ржевом - одно из главных событий 75-летия Победы, которое будет отмечаться в 2020 году. Этот проект инициирован Союзным государством (России и Беларуси - прим. ТАСС), а конкретно, его секретарем Григорием Рапотой, который вышел с инициативой на РВИО и министра культуры", - сказал Кононов.

Он добавил, что в зависимости от выбранного проекта будет понятен срок его реализации, который в любом случае будет ограничен весной 2020 года.

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