Мосгосстройнадзор не исключает роста жалоб москвичей на шум стройки при реновации

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комитет государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) допускает, что москвичи начнут больше жаловаться на шум от строительства новых домов в рамках программы реновации жилья, сказала в среду на пресс-конференции начальник управления специализированного надзора ведомства Наталья Киселева.
"Первое время волны у нас будет больше жалоб на шум, потому что многие кварталы будут располагаться с рядом существующими домами", - сказала Киселева.
Как отметил на пресс-конференции заместитель председателя Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук, жалобы на шум формируют обычно основную часть обращений жителей столицы. По его данным, этой темы касаются 1200 из всех 1314 заявлений, которые рассмотрел Мосгосстройнадзор на начало октября. При этом, по словам Киселевой, "количество жалоб на шум последние 2-3 года остается на одном уровне", и, насколько вырастет их число после старта реновации, чиновники не прогнозируют.
Как считает Кравчук, концепция комплексной застройки при реновации снизит риск возникновения этой проблемы по сравнению с точечной застройкой, практиковавшейся ранее. "Реновация осуществляется комплексно, большими блоками. Нет точечной застройки. Когда была точечная застройка, жалоб было больше", - сказал он.
Мосгосстройнадзор также ожидает, что в ходе реновации будут поступать обращения по поводу экологического воздействия проекта. "Я думаю, что будут жалобы в части экологии. Возможно, люди будут недовольны вырубкой", - сказала Киселева. Она отметила, что в ведомстве реагируют на все жалобы.
"Наша лаборатория оснащена в достаточной мере. Когда проблемы будут появляться, они будут очень оперативно решаться", - сказала Киселева.