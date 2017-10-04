Премьер РФ на выставке "Золотая осень" ознакомился с достижениями российских аграриев

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в среду в ходе посещения выставки "Золотая осень" на территории ВДНХ познакомился с достижениями и передовыми технологиями российских аграриев.

В частности, у стенда Минсельхоза глава ведомства Александр Ткачев рассказал главе правительства о созданном в этом году аналитическом центре, куда оперативно поступает информация о состоянии сельского хозяйства страны, включая показатели сбора урожая, данные о реализации инвестиционных проектов, состоянии техники. Как сообщил Ткачев, информацией из этой системы могут пользоваться практически все регионы страны.

Далее Медведев познакомился со стендом аграриев Московской области. Здесь его встречал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, который рассказал о технологиях выращивания грибов, благодаря которым регион практически больше не покупает данную продукцию за границей.

Следующим стендом, который привлек внимание Медведева, оказалась выставка Тульской области, на которой была представлена продукция ведущих сельхозпредприятий. Губернатор Алексей Дюмин рассказал о том, что в АПК области реализуются 15 крупных проектов на сумму 77 млрд рублей.

Премьер РФ также задержался у экспозиции Ингушетии, где глава республики Юнус-Бек Евкуров рассказал ему о реализации крупных инвестиционных проектов по производству мяса индейки, возведению садов интенсивного типа. Евкуров пригласил Медведева посетить республику и предложил ему провести совещание по развитию садоводства. Глава правительства пообещал рассмотреть эти предложения.

Кроме того, Медведев познакомился со стендами Иркутской, Оренбургской, Брянской и Саратовской областей.