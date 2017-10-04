ОНФ назвал регионы, где хуже всех выполнили программу переселения из аварийного жилья

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) назвали Республику Тыва, Республику Карелия, Забайкальский край и Саратовскую область среди регионов, которые хуже всех справились с программой переселения граждан из аварийного жилья. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в среду.

"По данным экспертов Народного фронта, она [программа] была выполнена в среднем по стране на 94%. В ОНФ отмечают, что ряд субъектов так и не смог наладить работу по переселению, сорвав установленный план. Прежде всего, это те регионы, которые выполнили программу меньше чем на 75%: Республика Тыва, Республика Карелия, Забайкальский край и Саратовская область", - говорится в сообщении.

"К сожалению, так и не дождались нового жилья 52,5 тыс. человек, проживающие в аварийных домах общей площадью 617 тыс. кв. м. Теперь главы регионов, в которых реализация программы не была исполнена в установленные сроки, должны лично объясниться перед гражданами, которые так и не были переселены в новые дома", - прокомментировал руководитель Центра ОНФ "Народная экспертиза" Виктор Рожков. "Также нужно обозначить четкие сроки, когда обязательства по переселению будут исполнены", - добавил он.

В ОНФ напомнили, что согласно распоряжению правительства РФ "Об утверждении комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда", регионы должны были расселить 10,8 млн кв. м. аварийного жилья, признанного таковым до 2012 года. Программу нужно было выполнить в срок с 1 января 2014 года по 1 сентября 2017 года.