"Дети учатся понимать друг друга"

Молодая учительница из дагестанского Дербента Адиля Алиева разрабатывает и проводит в начальных классах уроки-проекты. Результатом таких уроков может стать, например, фильм. Или настоящий интернет-сайт. Педагог убеждена, что такая работа дает детям нечто большее, чем предусмотренный программой объем знаний. Ее опыт уже получил признание у коллег — в прошлом году Адиля стала "Учителем года" в Дагестане, победив в региональном этапе всероссийского конкурса.

Преподаватель из Ставропольского края Людмила Молоканова отмечает, что современным детям учиться легко и интересно из-за новых технологий, однако учителя в школе, по ее мнению, не заменит ничто.

Как работают молодые преподаватели русского языка на Кавказе — в материале ТАСС.

"Мир слишком быстро меняется"

— Сейчас мы разделимся на три группы и будем играть в остров, который захватили пираты. Смельчаки, вперед! — приглашает Адиля. Смельчаки находятся не сразу. Потому что в классе не дети, а коллеги. Некоторые примерно в два раза старше ее самой. Адиля Алиева ведет мастер-класс по проектному обучению — одной из форм работы, доказавших эффективность на ее собственных уроках в начальной школе.

Игра такая: одной группе "смельчаков" надо помочь другой спастись от пиратов. При условии, что в первой группе игроки не могут говорить, а во второй — видеть. Есть еще третья группа, которая видит и говорит нормально, — ей-то и предстоит стать основным коммуникатором, понять одних и верно передать инструкции другим. На выполнение задачи — 10 минут.

Развернуть Мастер-класс для учителей начальных классов в Дербентском педагогическом колледже © Владимир Смирнов/ТАСС Мастер-класс для учителей начальных классов в Дербентском педагогическом колледже © Владимир Смирнов/ТАСС

Взрослые справились с задачей на троечку и в отведенное время не уложились.

— А у детей получается лучше?

— Конечно! Они намного быстрее справляются! — рассказывает Адиля. — Правда, и намного громче, они же гораздо эмоциональнее.

— А это нормально, что такой шум на уроке?

— Ненормально — это когда на уроке тихо. Это же дети! Им надо говорить, делиться впечатлениями, эмоциями. Конечно, я не провожу такие игры на каждом уроке, но примерно раз в неделю мы устраиваем подобное приключение.

В этом классе нормально найти свиток с заданием под партой. Или, например, снимать на уроке кино. Или всем вместе придумывать авторскую экскурсию по родному Дербенту для детей, которые могут приехать в Дагестан, например, из Англии. Это и есть та самая проектная работа, которой у Адили Алиевой, молодой учительницы из прогимназии "Президент" дагестанского города Дербента, теперь учатся коллеги.

— Я ни в коем случае не считаю себя каким-то гениальным педагогом. Я знаю, что есть учителя, которые намного лучше меня знакомы с методикой, лучше могут объяснить какую-то тему. Но мне нравится постоянно находить что-то новое и учить этому детей. Потому что те знания, которые я им сейчас дам, — кто знает, пригодятся ли они им лет через 15? Мир слишком быстро меняется. Но если я к тому же научу их самостоятельно искать информацию, анализировать ее, делать собственные выводы, видеть результат своей работы — они будут готовы к переменам, — объясняет Адиля Алиева.

А еще таким образом она учит детей общаться.

— Сейчас люди ведь часто совсем не слышат друг друга. Я думаю, что это авторитарная система еще советских времен не научила людей высказывать свое мнение и слышать тех, кто рядом. А когда дети вместе работают над каким-то проектом, они учатся общаться, понимать друг друга, самостоятельно организовывать свою работу.

К 2000-летию Дербента Адиля и ее ученики реализовали свой самый крупный проект. Начался он с простого задания — найти информацию об истории города. Неожиданно оказалось, что информации этой, особенно доступной ученику начальных классов, не так уж много. Тогда было решено пробел заполнить и написать собственную, детскую, книгу о Дербенте. И снять фильм о его достопримечательностях. В результате получилась небольшая детская энциклопедия, интернет-сайт и, конечно, фильм. Последний набрал больше трех тысяч просмотров на YouTube-канале и так всем понравился, что в школе решили снять еще один — такой же, только на английском.

"Не вздумай в педагогический!"

В детстве она выносила во двор доску, мел и играла в школу с соседской детворой. Иногда доску заменял большой старый магнитофон — тогда это был урок танцев. А когда оказалось, что все это — всерьез и Адиля собирается поступать в педагогический колледж, соседка-учительница заявила ей: "Не вздумай! Ты пожалеешь! Играть — это, конечно, хорошо. А работать там очень трудно!"

— Я ходила и думала — как же так? Сама она, значит, стала учительницей, а мне, получается, нельзя?! — смеется Адиля. — Теперь я, конечно, понимаю, что все это правда очень трудно. И в конце учебного года очень хочется в отпуск. Но уже к середине лета мне начинает всего этого не хватать, я начинаю планировать какие-то новые проекты, думать, как мы будем работать над ними вместе с детьми...

Развернуть Адиля Алиева разрабатывает и проводит в начальных классах уроки-проекты © Владимир Смирнов/ТАСС Адиля Алиева разрабатывает и проводит в начальных классах уроки-проекты © Владимир Смирнов/ТАСС

Прогимназия, в которой работает Адиля, не совсем обычная. Дети здесь находятся весь день, с утра до 17 часов. Такой формат был выбран по просьбе родителей (они же оплачивают работу учебного заведения в режиме полного дня) и вот уже больше десяти лет вполне оправдывает себя — с каждым годом желающих учиться здесь все больше. Во второй половине дня большинство школьных классов пустеет, зато заполняются вестибюли: в одном идет тренировка по дзюдо, в другом — занятия по современной хореографии, в третьем звучит лезгинка, идет урок народных танцев.

— Такой режим удобен и для родителей, и для детей. Например, в середине дня у нас прогулка, на которой мы продолжаем общаться, можем говорить о том, что было на уроке, или обсуждать какую-то новую тему, — говорит Адиля Алиева.

Иногда, правда, "внеклассное" время приходится задействовать для дополнительных занятий — например, для подготовки к Всероссийской проверочной работе. Впрочем, это касается только четвертого, "выпускного" класса. Особое внимание — русскому языку.

— Требования едины для всех, будь это школа в Москве или Дербенте. И это, в общем, правильно. Просто в республиках, где дети учат еще и национальный язык, им приходится немного труднее. Некоторые ребята приходят в школу с очень небольшим словарным запасом русского языка, особенно если дома говорят преимущественно на национальном. Этот барьер постепенно преодолевается — я прошу их писать небольшие сочинения, больше читать. Но мне кажется, что уроков русского языка все же должно быть немного больше.

Поскольку домашние задания делаются тут же, в школе, к родителям учеников у Адили остается одна главная просьба — больше общаться со своими детьми:

— Иногда видишь, как умный, думающий ребенок-отличник в течение недели вдруг меняется, что на уроке он мыслями где-то далеко. Я понимаю, что ребенок "подсел" на компьютерные игры. Поэтому я всегда говорю родителям: когда ребенок дома, ему нужно ваше внимание, отложите другие дела — пусть он будет с вами, а не с компьютером или гаджетом!

Тихие победы

В прошлом году Адиля Алиева стала победительницей республиканского этапа конкурса "Учитель года". Были и другие победы — например, в республиканских конкурсах педагогического мастерства "Самый классный классный", "Интерактивные технологии в современном образовании" и так далее. Каждый раз после очередного конкурса она говорит себе: все, пора взять паузу. И каждый раз пауза длится недолго. И погоня за славой тут, кажется, ни при чем.

— Мне кажется, я всегда такая была. Мне просто всегда нужно открывать для себя что-то новое. Поэтому я вступила в Ассоциацию интерактивного образования Дагестана, которая объединяет вот таких же "сумасшедших" учителей, готовых в свой выходной ехать в Махачкалу, чтобы изучать новые педагогические технологии, делиться опытом, придумывать проекты...

Развернуть В прошлом году Адиля Алиева стала победительницей республиканского этапа конкурса "Учитель года" © Владимир Смирнов/ТАСС В прошлом году Адиля Алиева стала победительницей республиканского этапа конкурса "Учитель года" © Владимир Смирнов/ТАСС

А еще бывают победы "тихие", за которые не дают грамот и про которые не пишут в республиканских газетах. Но именно они, по словам Адили, позволяют понять, что все сделано правильно, что все — не зря.

Например, у меня есть девочка, которая с первого класса была "неговорящей" — она просто не хотела на уроке отвечать вслух. И вот она поднимает руку, выходит к доске и отвечает весь параграф. На это потребовалось три года. Но это наша победа, и неважно, что о ней знаем только я, моя ученица и ее родители Адиля Алиева Преподаватель

— Может быть, когда-то она вырастет и будет по-доброму вспоминать школу. Плохо, когда человек вспоминает школу с негативом, особенно начальные классы... Помните фильм "Доживем до понедельника"? Там есть такая фраза: "Человеку нужен человек". Вот мне кажется, что учитель должен быть прежде всего человеком, рядом с которым ребенку комфортно. Тогда будет и интерес, и желание учиться, — говорит Адиля.

Язык и мир

С учителем русского языка и литературы из гимназии №25 города Ставрополя Людмилой Молокановой мы встретились на заключительном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года" в Сочи. В ее гимназии учатся в основном городские дети. Две трети из них — ребята из смешанных по национальному составу или кавказских семей. С уровнем владения русским языком у них, как правило, проблем нет. "К 9–10-му классу даже самые ленивые подтягиваются, почерк немного изменяют, орфографию подтягивают, тем более что это можно сделать на дополнительных занятиях. К выпускному классу процент грамотности растет", — отмечает педагог ставропольской гимназии.

С литературой, по ее мнению, все сложнее. "Дети утратили навык глубинного чтения, большинство скатывается до банального пересказа, не обращают внимания на образную систему произведения", — говорит Людмила Молоканова.

Развернуть Людмила Молоканова (в центре) на заключительном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года" в Сочи © Артур Лебедев/ТАСС Людмила Молоканова (в центре) на заключительном этапе Всероссийского конкурса "Учитель года" в Сочи © Артур Лебедев/ТАСС

Педагог два года подряд побеждала на городских этапах конкурса "Учитель года" в Ставрополе, потом был финал регионального. Новые методики, приемы и подходы, подсмотренные у коллег и соперников по конкурсным испытаниям, она планирует обязательно испытать вместе со своими учениками.

"Русский язык и литература формируют картину мира. Каким языком мы владеем, таким и видим окружающий мир. Чем он богаче, чем вкуснее — тем мир вокруг нас ярче", — считает Людмила.

По ее словам, дети в любом возрасте любопытны, любят разгадывать загадки. И любое произведение школьникам можно подать как "шкатулку с секретом". Сначала тебя услышат пять человек в классе, потом десять, а потом и весь класс. "Надо работать и верить, что все получится", — говорит Людмила.

Будущее образования — за информационными технологиями, но учителя в школе не заменит ничто, считает молодой педагог. "Современная школа отличается технической базой и возможностями, которыми обладает учитель: цифровые ресурсы, электронные учебники, планшеты, интерактивные доски. Иногда я сама завидую своим ученикам — у них столько интересных инструментов для познания. Но учитель говорит от сердца, он видит, что происходит в душе ребенка, сравнивает свои переживания с его волнениями", — говорит Людмила Молоканова.

Елена Гриценко, Татьяна Полинюк