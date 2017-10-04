Путешественник в одиночку проедет от Ямала до Сахалина для доставки лекарств в села

Болельщики направили более 132 тыс. заявок на покупку билетов на финал ЧМ-2018Спорт 4 октября, 16:17
ФИФА в ближайшие недели рассмотрит вопрос переноса медиа-центра на арене "Санкт-Петербург"Спорт 4 октября, 16:08
Тренер: задачей женской сборной России по керлингу является завоевание медалей ОИ-2018Спорт 4 октября, 15:59
На социальную поддержку ветеранов труда Приморского края потратят 58 млн рублейНовости партнеров 4 октября, 15:59
Режиссер Хлебников представил "Аритмию" в Новосибирске за неделю до официального прокатаСибирь 4 октября, 15:44
Пике назвал ложью информацию о конфликте Рамосом из-за референдума в КаталонииСпорт 4 октября, 15:29
Рольбинов: стадиону "Калининград" нужны вложения до тех пор, пока он станет самоокупаемымСпорт 4 октября, 15:19
Путешественник в одиночку проедет от Ямала до Сахалина для доставки лекарств в селаОбщество 4 октября, 15:14
ФИФА: никаких рисков срыва сроков строительства стадиона ЧМ-2018 в Калининграде нетСпорт 4 октября, 15:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ямальский путешественник, член Русского географического общества (РГО) Андрей Меньшиков отправится в автоэкспедицию, в ходе которой он планирует в одиночку проехать 20 тыс. километров, чтобы пересечь 70-ю параллель северной широты, а также доставить медикаменты в отдаленные арктические села.
"Планирую начать экспедицию в конце октября на машине, протяженность пути составит 20 тыс. километров. Стартовать буду из ямальского поселка Пурпе, далее через Ханты-Мансийский автономный округ отправлюсь в Свердловскую область, потом на Сахалин, пересеку Татарский пролив. Потом через Якутию направлюсь в поселок Чокурдах на 70-ю параллель, которую пересеку в одиночку впервые. Там я обратно доеду до Пурпе через поселок Тикси и село Хатанга. Главное, я поеду один, никто раньше такого не делал", - сообщил ТАСС Меньшиков.
Он также отметил, что во время экспедиции планируется провести встречи с жителями населенных пунктов. "Буду вести просветительскую работу, пропагандировать здоровый образ жизни, рассказывать об Арктике, а также доставлять медикаменты... в отдаленные села", - отметил Меньшиков.
По его словам, для обеспечения безопасности машина будет оборудована специальной аппаратурой. "Она будет собирать как научные данные, так и информацию о моем состоянии. Так что у нас взаимовыгодное сотрудничество с учеными: они ставят на мою машину антенны для получения информации, а у меня благодаря этому есть спутниковая связь, интернет", - пояснил Меньшиков.
Он подчеркнул, что срок экспедиции зависит от погодных условий в регионах. "Пока я не знаю, на какой машине поеду. Не в первый раз езжу в подобные путешествия, ведь раньше я был и на Сахалине зимой, а также ездил в компании на самую северную точку Евразии - мыс Челюскин на Таймыре", - отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что члены ямальского отделения РГО регулярно организуют экспедиции в российскую Арктику. Так, в конце сентября они отправились в радиоэкспедицию на самый северо-западный остров региона - Виктория, находящийся между архипелагом Шпицберген и Землей Франца-Иосифа.