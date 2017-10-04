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Путешественник в одиночку проедет от Ямала до Сахалина для доставки лекарств в села

Общество
4 октября, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В ходе экспедиции член РГО доставит медикаменты в отдаленные арктические села и поговорит с жителями о пользе здорового образа жизни

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Андрей Меньшиков на реке Шренк

Андрей Меньшиков на реке Шренк

© Фото из личного архива Андрея Меньшикова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Ямальский путешественник, член Русского географического общества (РГО) Андрей Меньшиков отправится в автоэкспедицию, в ходе которой он планирует в одиночку проехать 20 тыс. километров, чтобы пересечь 70-ю параллель северной широты, а также доставить медикаменты в отдаленные арктические села.

"Планирую начать экспедицию в конце октября на машине, протяженность пути составит 20 тыс. километров. Стартовать буду из ямальского поселка Пурпе, далее через Ханты-Мансийский автономный округ отправлюсь в Свердловскую область, потом на Сахалин, пересеку Татарский пролив. Потом через Якутию направлюсь в поселок Чокурдах на 70-ю параллель, которую пересеку в одиночку впервые. Там я обратно доеду до Пурпе через поселок Тикси и село Хатанга. Главное, я поеду один, никто раньше такого не делал", - сообщил ТАСС Меньшиков.

Он также отметил, что во время экспедиции планируется провести встречи с жителями населенных пунктов. "Буду вести просветительскую работу, пропагандировать здоровый образ жизни, рассказывать об Арктике, а также доставлять медикаменты... в отдаленные села", - отметил Меньшиков.

По его словам, для обеспечения безопасности машина будет оборудована специальной аппаратурой. "Она будет собирать как научные данные, так и информацию о моем состоянии. Так что у нас взаимовыгодное сотрудничество с учеными: они ставят на мою машину антенны для получения информации, а у меня благодаря этому есть спутниковая связь, интернет", - пояснил Меньшиков.

Он подчеркнул, что срок экспедиции зависит от погодных условий в регионах. "Пока я не знаю, на какой машине поеду. Не в первый раз езжу в подобные путешествия, ведь раньше я был и на Сахалине зимой, а также ездил в компании на самую северную точку Евразии - мыс Челюскин на Таймыре", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что члены ямальского отделения РГО регулярно организуют экспедиции в российскую Арктику. Так, в конце сентября они отправились в радиоэкспедицию на самый северо-западный остров региона - Виктория, находящийся между архипелагом Шпицберген и Землей Франца-Иосифа.

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