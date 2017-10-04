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Власти Северной Осетии рассчитывают в 2018 году увеличить МРОТ до прожиточного минимума

Общество
4 октября, 15:40 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 4, октября. /ТАСС

В Северной Осетии прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 9464 рубля

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ВЛАДИКАВКАЗ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют довести минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до величины прожиточного минимума, сообщил в среду ТАСС министр финансов республики Казбек Царикаев.

"Доведение МРОТ до прожиточного минимума в Северной Осетии является ключевой задачей, которую мы учитываем при формировании бюджета на 2018 год. Это прописано отдельным пунктом. Увеличение планируется с помощью поступлений в бюджет", - сказал Царикаев, отметив, что для достижения показателя по МРОТ не планируется урезать другие направления.

В настоящее время величина прожиточного минимума в Северной Осетии для трудоспособного населения исчисляется суммой 9464 рубля, для пенсионеров - 7217 рублей, для детей - 9204 рубля.

Царикаев отметил ежегодную положительную тенденцию увеличения МРОТ в республике. С 2014 года с 5554 рублей он вырос до общероссийских показателей - 7800 рублей. "Это неплохой показатель, в дальнейшем будем продолжать эту работу и доведем до 9489 рублей", - добавил министр.

Комиссия по регулированию границ оплаты труда

Для определения разумных нижних границ оплаты труда в Северной Осетии создана трехсторонняя комиссия. Соглашение подписано между республиканскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством республики на 2017-2019 годы.

Решения комиссия принимает, только если согласны все три стороны - государство, ассоциация работодателей и профсоюзы региона.

Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев на круглом столе, посвященном вопросам формирования раздела "Социальная политика" при рассмотрении проекта федерального бюджета на 2018 год, сообщил, что некоторые регионы РФ жалуются на недостаток средств для доведения минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума.

Парламентарий отметил, что "беседовал с коллегами из приволжских регионов, с руководителями заксобраний, которые жалуются на отсутствие средств на исполнение соответствующего решения". По его словам, нужно определиться, "какие необходимы сопровождающие меры со стороны федерального бюджета".

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