МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 5 октября встретится с лауреатами конкурса Учитель Года России - 2017 и выступит на праздничном концерте, посвященном Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В этом году в федеральном туре конкурса приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами конкурса стали 15 учителей.

Всероссийский ежегодный конкурс "Учитель года России", учрежденный Министерством образования и науки России, Общероссийским профсоюзом работников образования и "Учительской газетой", проводится с 1992 года.