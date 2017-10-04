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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 5 октября встретится с лауреатами конкурса Учитель Года России - 2017 и выступит на праздничном концерте, посвященном Дню учителя. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В этом году в федеральном туре конкурса приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами конкурса стали 15 учителей.
Всероссийский ежегодный конкурс "Учитель года России", учрежденный Министерством образования и науки России, Общероссийским профсоюзом работников образования и "Учительской газетой", проводится с 1992 года.