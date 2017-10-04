Путин призвал создать систему целевой адресной помощи нуждающимся россиянам

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отметил необходимость реформ в сфере социальной политики, перехода к адресной помощи гражданам.
"Нам, безусловно, нужно многое менять в сфере социальной политики, нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково", - заявил он на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".
"Мы знаем об этих проблемах и понимаем, что нужно делать", - добавил глава государства.
Он отметил, что российская экономика сейчас восстанавливается. В частности, растет ВВП, промышленное производство, а инфляция и безработица демонстрируют минимальные показатели.
"У нас растут инвестиции в основной капитал, и мы фиксируем положительный баланс в торговле", - добавил Путин. Он также напомнил о росте золотовалютных резервов Банка России, которые оцениваются в $400 млрд. "Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует", - подчеркнул глава государства.