РФ поддерживает кандидата от Азербайджана на пост гендиректора ЮНЕСКО

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва поддерживает кандидата от Азербайджана Полада Бюльбюль оглы на пост генерального директора ЮНЕСКО. Об этом заявил ТАСС в среду заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.
"Выборы пройдут в понедельник, скорее всего, будет несколько туров, - отметил он. - Нашим приоритетом остаётся Азербайджан, а дальше будем смотреть по обстановке".
При этом, по словам дипломата, у Москвы "нет никакой предвзятости". "Мы со всеми (кандидатами) встречались, почти все они приезжали в Москву", - отметил собеседник агентства.
Действующий генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова находится на посту уже второй срок, ее мандат истекает в этом году. Выборы нового главы организации состоятся на 39-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО, которая пройдет этой осенью. Официально выдвинуты восемь кандидатур - от Азербайджана, Вьетнама, Египта, Ирака, Катара, Китая, Ливана и Франции.