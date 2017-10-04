В Чечню прибыла делегация Бахрейна

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Делегация Бахрейна прибыла в Чечню, в течение трех дней гости планируют встретиться с главой региона Рамзаном Кадыровым, посетить ряд объектов и принять участие в праздновании 199-летия Грозного, сообщила в среду пресс-служба главы и правительства Чечни.
"В Грозный с трехдневным визитом прибыла делегация Бахрейна, возглавляемая личным представителем короля этой страны - шейхом Нассером Бин Хамад Бин Иса Аль Халифой", - сообщает пресс-служба.
Среди членов делегации также командующий Королевским гвардейским спецназом Бахрейна Халид Бин Хамад Бин Иса Аль Халифа и посол Байхрейна в России Ахмед Абдулрахман Махмуд Исмаил Аль-Саати, говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, делегация побывает в мечети "Сердце матери" в Аргуне, посетит автодром "Крепость Грозная", спорт-холл "Колизей" и международный турнир по профессиональным боям "Грозная битва - 43", а также учебно-тренировочный центр спецподразделения СОБР "Терек" в Центарое и Российский университет спецназа в Гудермесе. Запланирована поездка в Итум-Калинский район, где гости ознакомятся с ходом строительства всесезонного курорта "Ведучи".
Делегация также примет участие в празднествах, посвященных 199-й годовщине Грозного, которая будет отмечаться 5 октября. Как сообщает пресс-служба, в День города состоятся 199 свадеб, пройдет праздничный концерт, состоятся мотошоу, автопробег и другие спортивные мероприятия, на центральной площади Грозного будет установлен этногородок.