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Князь Монако рассказал ТАСС о местной программе реновации

Общество
4 октября, 16:09 UTC+3 МОНАКО МОНАКО 4, октября. /ТАСС

Альбер II подчеркнул, что особое внимание уделяется работам в сфере туризма и гостиничного бизнеса

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МОНАКО, 4 октября. /ТАСС/. Власти Монако развивают целый ряд проектов реновации, в том числе расширение сухопутной территории страны за счет строительства на морском дне. Об этом рассказал князь Монако Альбер II в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман и князь Монако Альбер II

Альбер II: отношения России и Монако превосходны

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"Сейчас у нас есть три основных направления, три знаковых проекта развития: это расширение в сторону моря, работы по которому уже начались, это реновация и полное переустройство с постройкой новых зданий для нашего медицинского Центра имени княгини Грейс", - сказал князь.

По его словам, особое внимание уделяется также работам в сфере туризма и гостиничного бизнеса. "Так, площадь Казино будет иметь совсем другой вид, поскольку в следующем году в Hôtel de Paris будут сданы новые номера и новые помещения, а, кроме того, совсем рядом с Hôtel de Paris, на месте здания Sporting d’hiver, будет построен комплекс, который будет называться Bois de Monte-Carlo, и я думаю, что эти два объекта, эти проекты реновации, эти новые постройки в Монте- Карло увеличат не только предложение гостиничных номеров высочайшего качества, но также и высококлассных апартаментов", - добавил он.

4-6 октября в Москве пройдут Дни Княжества Монако в России, которые включают экономический форум, двусторонние встречи по вопросам туризма, а также иные мероприятия.

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Альбер II (князь Монако)
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