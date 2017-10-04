Князь Монако рассказал ТАСС о местной программе реновации

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МОНАКО, 4 октября. /ТАСС/. Власти Монако развивают целый ряд проектов реновации, в том числе расширение сухопутной территории страны за счет строительства на морском дне. Об этом рассказал князь Монако Альбер II в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.
"Сейчас у нас есть три основных направления, три знаковых проекта развития: это расширение в сторону моря, работы по которому уже начались, это реновация и полное переустройство с постройкой новых зданий для нашего медицинского Центра имени княгини Грейс", - сказал князь.
По его словам, особое внимание уделяется также работам в сфере туризма и гостиничного бизнеса. "Так, площадь Казино будет иметь совсем другой вид, поскольку в следующем году в Hôtel de Paris будут сданы новые номера и новые помещения, а, кроме того, совсем рядом с Hôtel de Paris, на месте здания Sporting d’hiver, будет построен комплекс, который будет называться Bois de Monte-Carlo, и я думаю, что эти два объекта, эти проекты реновации, эти новые постройки в Монте- Карло увеличат не только предложение гостиничных номеров высочайшего качества, но также и высококлассных апартаментов", - добавил он.
4-6 октября в Москве пройдут Дни Княжества Монако в России, которые включают экономический форум, двусторонние встречи по вопросам туризма, а также иные мероприятия.