Московские промышленники готовятся впервые отметить свой профессиональный праздник

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Работники московской промышленности готовятся впервые отметить 7 октября свой профессиональный праздник.
Этот день выбрали не случайно: 7 октября 2015 года был принят закон "О промышленной политике города Москвы", который, как говорят в мэрии, "фактически дал старт новой жизни индустриального сектора столицы".
"За эти два года в городе появилась целая сеть технопарков, 30 предприятий получили статус промышленного комплекса, открываются новые производства", - сказал в среду ТАСС глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
По его словам, особое внимание в праздничный день будет уделено людям, занятым в этой отрасли - рабочим, инженерам, управленцам. "Это более полумиллиона человек, и они заслужили, чтобы у них появился свой собственный профессиональный праздник", - добавил Фурсин.
К первому празднованию Дня московской промышленности приурочен совместный проект столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства и информационного агентства России ТАСС "Рабочие династии Москвы". Он рассказывает о семьях, посвятивших свою жизнь развитию предприятий и заводов мегаполиса.