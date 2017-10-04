Московские промышленники готовятся впервые отметить свой профессиональный праздник

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Работники московской промышленности готовятся впервые отметить 7 октября свой профессиональный праздник.

СПЕЦПРОЕКТ Рабочие династии Москвы Специальный проект ко Дню московской промышленности

Этот день выбрали не случайно: 7 октября 2015 года был принят закон "О промышленной политике города Москвы", который, как говорят в мэрии, "фактически дал старт новой жизни индустриального сектора столицы".

"За эти два года в городе появилась целая сеть технопарков, 30 предприятий получили статус промышленного комплекса, открываются новые производства", - сказал в среду ТАСС глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.

По его словам, особое внимание в праздничный день будет уделено людям, занятым в этой отрасли - рабочим, инженерам, управленцам. "Это более полумиллиона человек, и они заслужили, чтобы у них появился свой собственный профессиональный праздник", - добавил Фурсин.

К первому празднованию Дня московской промышленности приурочен совместный проект столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства и информационного агентства России ТАСС "Рабочие династии Москвы". Он рассказывает о семьях, посвятивших свою жизнь развитию предприятий и заводов мегаполиса.