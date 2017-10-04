"Архнадзор" нашел в конечном списке программы реновации дома эпохи конструктивизма и собор

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Общественное движение "Архнадзор" обнаружило в утвержденном властями Москвы 3 октября списке сносимых домов по программе реновации объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и объект культурного наследия - старообрядческий Успенский собор. Об этом сообщается в среду на сайте движения.

В Москомархитектуре ТАСС не смогли оперативно предоставить комментарий о том, обладают ли данные постройки исторической и культурной ценностью и почему они попали в перечень сносимых домов. Ранее власти сообщали, что программа реновации не затронет ни одного здания авторской архитектуры, в том числе построенного в эпоху конструктивизма.

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"Как пояснило московское правительство, "в программу реновации предлагается дополнительно включить 37 домов". <...> В официальном сообщении приводится и список "новобранцев". Опытный глаз москвоведа сразу выделяет в нем, например, два ключевых адреса конструктивистского Буденовского поселка (Большая Почтовая улица, дом 18/20, корпуса 10 и 11). Это при том, что еще летом мэрия и Мосгорнаследие <...> заявляли, что основных конструктивистских комплексов Москвы реновация не коснется", - говорится в сообщении "Архнадзора".

Кроме того, по их данным, в списке новых адресов реновации объект культурного наследия - старообрядческий Успенский собор на Апухтинке начала ХХ века (официальное название - Успенский собор старообрядческой церкви Белокриницкого согласия) по адресу Марксистская улица, дом 9, строение 3. Как уточняется на официальном портале правительства Москвы по управлению многоквартирными домами, четырехэтажное здание по данному адресу общей площадью 1,1 тыс. квадратных метров построено в 1808 году.

Ранее до утверждения перечня сносимых домов специалисты "Архнадзора" подготовили список из 450 объектов, заслуживающих, по их мнению, сохранения при реализации программы. Это дома, которые включили в список для голосования по программе реновации. Жители 172 домов из этого списка высказались против включения их домов в программу, остальные дома проголосовали "за".

Как отмечала ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, окончательный список исторических домов в Москве, попавших под реновацию, но заслуживающих сохранения, будет представлен на рассмотрение в столичное правительство в октябре, однако его формирование еще не завершено.