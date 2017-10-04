МГУ вошел в первую сотню предметного рейтинга THE в категории "Образование"

ЛОНДОН/МОСКВА, 4 октября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Кристина Сулима/. МГУ им. Ломоносова вошел в первую сотню предметного рейтинга по версии британского журнала Times Higher Education (THE) в категории "Образование". Об этом говорится в поступившем в ТАСС рейтинге.

Флагман российского образования занял 97-ю строчку в списке, в котором анализируется ситуация с точки зрения эффективности образовательных программ, подготовки преподавательского состава и применения в образовательном процессе фундаментальных научных исследований.

Помимо этого, МГУ присутствует еще в двух из четырех категорий, по которым THE опубликовал предметный рейтинг. Так в разделе "Общественные науки" МГУ стал наиболее высоко расположенным российским вузом. Он оказался в группе университетов, занявших места с 126 по 150. В этой категории в рейтинг также попали Высшая школа экономики (ВШЭ, 176-200), Казанский федеральный университет (201-250) и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ, 301-400).

В разделе "Бизнес и экономика" на пороге первой сотни остановилась ВШЭ (101-125). МГУ расположился в группе 126-150, СПбГУ - 151-175, Казанский федеральный университет - 176-200. В категории "Правоведение" российских вузов не оказалось.

Редактор рейтинга Фил Бейти высоко оценил этот результат. "Это фантастическое достижение, которое доказывает, что российские вузы на самом деле находятся на мировой сцене, когда речь идет об их образовательной и исследовательской работе в таких областях, как общественные науки, бизнес и экономика, образование", - приводятся его слова в поступившем в ТАСС заявлении.

Реакция МГУ

Прокомментировали результаты рейтинга и в МГУ. "Московский университет показал отличные результаты в новом рейтинге, - заявил ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий. - По критерию "Образование" мы вошли в топ-100. Хорошие показатели по критерию "Бизнес и экономика".

"Сейчас особое внимание государство уделяет цифровой экономике как наиболее перспективной отрасли. Московский университет обладает большим потенциалом в этом вопросе, мы так же стараемся развивать это направление - в этом году в МГУ открылся Национальный центр компетенций в области цифровой экономики. Привлекли выдающихся ученых, лучших экспертов в этом направлении, и в ближайшее время сможем дать конкретные результаты", - сказал он.

Мировые лидеры

Лидерами же во всех четырех категория стали вузы из США или Великобритании. Так, в разделе "Общественные науки" первенствует Оксфордский университет (Великобритания), "Правоведение" - Университет Дьюка (США), "Образование", а также "Бизнес и экономика" - Стэнфордский университет (США).