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Осиротевший белый медвежонок из Якутии будет жить в Московском зоопарке

Общество
4 октября, 16:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В начале сентября одинокий медвежонок вышел к одному из сел Среднеколымского района Якутии и был замечен местными жителями

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Медведи в Московском зоопарке

Медведи в Московском зоопарке

© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Представители Московского зоопарка в среду встретили в аэропорту Якутска самолет со спасенным белым медвежонком-сиротой, который будет содержаться у них. В Якутск его доставили из Среднеколымска, сообщила пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия).

В начале сентября медвежонок вышел к одному из сел Среднеколымского района Якутии, его несколько раз видели местные жители, охотникам удалось даже заснять его. Была высокая вероятность того, что одинокого звереныша без медведицы-матери съедят бурые медведи. Предположительно, возраст медвежонка около девяти месяцев.

"Медвежонок будет отправлен в Москву для содержания в Московском зоопарке. В Якутск он прибыл самолетом авиакомпании "Полярные авиалинии" в сопровождении главного специалиста управления биологических ресурсов и ветеринарного врача. Далее его будут сопровождать представители Московского зоопарка", - говорится в сообщении.

Белый медведь занесен в Красную книгу России. Арктическая зона Якутии входит в ареал лаптевской популяции, также возможно обитание части особей чукотско- аляскинской популяции. По результатам мониторинговых исследований за период 2005-2017 гг., частота встречаемости белых медведей на побережье Восточно-Сибирского моря в пределах Якутии значительно выросла, за 10 лет родилось не менее 133 медвежат.

По данным мониторинга с участием Фонда дикой природы (WWF), в 2017 году на архипелаге Медвежьих островов (главный "роддом" якутских белых медведей) появилось не менее шести медвежат, в районе исследований пребывало не менее 15 белых медведей различного возраста.

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