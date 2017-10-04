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Специалистов для ЖКХ Ненецкого АО будут готовить на условиях софинансирования

Общество
4 октября, 16:55 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 4, октября. /ТАСС

Потенциальные работодатели взяли на себя обязательство оплачивать подготовку специалиста в профучилище

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Специалистов для жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в средних учебных заведениях Ненецкого автономного округа (НАО) будут готовить на условиях софинансирования. В среду в Нарьян-Маре были подписаны трехсторонние договоры о целевом обучении, сообщила пресс-служба окружной администрации.

"В рамках подписанного трехстороннего договора потенциальные работодатели взяли на себя обязательство оплачивать подготовку специалиста в профучилище на весь период обучения (два года десять месяцев). Стоимость обучения для одного человека составляет порядка 17 тыс. рублей в год (это 20% от общей стоимости подготовки мастера по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ в регионе). Еще 80% стоимости образовательной услуги уже компенсирует учебному заведению окружной бюджет", - говорится в сообщении.

Таким образом, будущие мастера будут обучаться бесплатно. Подписи под документами поставили директор Ненецкого профессионального училища (НПУ) Галина Медведева, руководители восьми организаций-работодателей и 25 будущих специалистов. "Ребята, которые подпишут сегодня соглашения, большие счастливчики. Они уже сегодня знают, где будут работать в будущем", - приводит пресс-служба слова врио главы региона Александра Цыбульского.

Больше всего будущих мастеров (по восемь человек) на свое обеспечение взяли два профильных работодателя - "Ненецкая коммунальная компания" и "Севержилкомсервис". Еще девять учащихся заключили договоры с Нарьян-Марской электростанцией, Ненецкой агропромышленной компанией, муниципальным предприятием "Чистый город", ассоциацией ненецкого народа "Ясавэй", компанией "Мясопродукты" и Нарьян-Марским авиаотрядом. Кроме обязательств по оплате образовательной услуги, будущие работодатели обеспечат для своих учащихся-целевиков возможность прохождения практики. По окончании обучения организации должны способствовать трудоустройству подготовленных кадров.

Двумя неделями ранее в НАО были подписаны аналогичные трехсторонние договоры на подготовку специалистов для сферы здравоохранения. Новый подход к формированию рынка труда в округе начал реализовываться по поручению окружных властей.

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