Первые исследования на новом телескопе обсерватории в КЧР планируются до конца года

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Установка первого из шести малых роботизированных телескопов для исследования переменных звезд и экзопланет на базе Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкесии (КЧР) начнется в октябре. Первые технические исследования с его помощью планируется провести в конце этого года, сообщил в среду ТАСС директор научного центра Валерий Власюк.

"В этом году мы установим один телескоп, ранее планировали два, под второй мы заложим фундамент, но не успеем его укомплектовать. Первый малый телескоп, надеюсь, к новому году начнет работать, и проведем первые технические наблюдения", - сказал Власюк.

"Мы сейчас ведем переговоры с вузами, разными фондами, чтобы они тоже вложились в этот комплекс. Фонды, например, заинтересованы, чтобы часть приборов и телескопов использовать в интересах образования", - сказал собеседник.

Он также отметил, что обсерватория надеется договориться с ведущими вузами России, "чтобы они размещали свои задачи на наших инструментах и... мы могли бы учить студентов... современным методам наблюдения".

О проекте

Ранее сообщалось, что стоимость проекта САО, с частичной поддержкой Российского научного фонда, превысит 50 млн рублей. Вспомогательные инструменты будут возведены рядом с БТА (большой телескоп азимутальный). Главная задача малых телескопов - быстрая фиксация алерт (сигналов), которые сначала засекают космические аппараты в рентгеновском и гамма-диапазонах, а затем они поступают земным обсерваториям.

Малые телескопы предназначены также для исследования переменных звезд, магнитных полей, нахождения и изучения свойств экзопланет. Новые астрономические инструменты позволят больше узнать также о квазарах, активных галактиках и других космических объектах.

Крупнейший российский астрономический центр - Специальная астрофизическая обсерватория РАН - был образован 3 июня 1966 года. Он располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, оснащен двумя крупными телескопами: оптическим БТА (Большой телескоп азимутальный) и самым большим в мире (по диаметру кольцевой антенны) радиотелескопом РАТАН-600. БТА с диаметром зеркала 6 метров до 1993 года был самым большим в мире, сейчас остается самым большим в Евразии. Обсерватория имеет научно-методический филиал в Санкт-Петербурге (Пулково).