Вертолет МЧС доставил на лечение в Санкт-Петербург из Твери тяжелобольного человека

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вертолет МЧС России Ми-8 эвакуировал из Твери на лечение в Санкт-Петербург тяжелобольного человека, нуждающегося в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тверской области.

"Вертолет Ми-8 доставил на лечение в НИИ им. Джанелидзе Санкт-Петербурга тяжелобольного пациента. Во время полета его сопровождали врачи этого лечебного учреждения", - сказал собеседник агентства.

Вертолет оснащен всем необходимым оборудованием, которое позволяет во время полета оказывать необходимую помощь. Во время транспортировки состояние пострадавшего не ухудшилось.