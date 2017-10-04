Вертолет МЧС доставил на лечение в Санкт-Петербург из Твери тяжелобольного человека

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Вертолет МЧС России Ми-8 эвакуировал из Твери на лечение в Санкт-Петербург тяжелобольного человека, нуждающегося в экстренной медицинской помощи. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тверской области.
"Вертолет Ми-8 доставил на лечение в НИИ им. Джанелидзе Санкт-Петербурга тяжелобольного пациента. Во время полета его сопровождали врачи этого лечебного учреждения", - сказал собеседник агентства.
Вертолет оснащен всем необходимым оборудованием, которое позволяет во время полета оказывать необходимую помощь. Во время транспортировки состояние пострадавшего не ухудшилось.