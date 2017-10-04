Бастрыкин выразил желание читать лекции в "Российском обществе "Знание"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Следственный комитет подписал соглашение о сотрудничестве с просветительской организацией "Российское общество "Знание". Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин провел в среду встречу с председателем данной организации, депутатом Госдумы Любовью Духаниной.

"По результатам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве между СК РФ и Общероссийской общественно-государственной просветительской организацией "Российское общество "Знание". Оно направлено на создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбы России, осуществление образовательной и просветительской деятельности", - сообщила Петренко.

Бастрыкин в советское время сам был лектором ленинградского отделения общества "Знание" и входил в состав его правления. В этой связи он выразил готовность читать лекции в организации для любой аудитории.

В рамках соглашения стороны будут взаимодействовать по вопросам антикоррупционной деятельности, в проведении профессионально-должностной подготовки сотрудников СК России, а также займутся пропагандой здорового образа жизни среди кадетов и студентов образовательных организаций Следственного комитета.

Бастрыкин выразил мнение, что сейчас борьба за умы молодежи набирает все большие обороты, и поэтому важно объединять усилия в борьбе с фальсификацией истории. "В той обстановке, в которой мы живем и работаем, все больше становятся актуальными и сложными задачи сохранения и защиты исторической правды, надежного обеспечения информационной безопасности граждан России", - процитировала Петренко Бастрыкина.

По словам Духаниной, общество "Знание" было воссоздано недавно, и за последний год во всех регионах страны были открыты его отделения. Основная задача общества - антикоррупционное просвещение граждан. В организации работают более 2 тыс. профессиональных лекторов, развиваются лектории для сельской местности, с начала года реализовано более 30 проектов.