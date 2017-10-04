Норвежское мобильное приложение для диабетиков протестируют в Ненецком АО

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АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение для пациентов с сахарным диабетом, разработанное в Норвегии, будут тестировать в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщила в среду пресс-служба окружной администрации.
"Окружные эндокринологи, участвующие в российско-норвежском проекте по развитию телемедицинских технологий в НАО, приступили к формированию тестовой группы, которой предстоит оценить пользу мобильного приложения "Диабетический дневник". Разработка норвежских медиков помогает контролировать питание, уровень сахара, физическую активность и другие жизненно важные показатели. Специально для совместного с Ненецким округом проекта "Решение электронного здравоохранения для борьбы с сахарным диабетом" норвежскими коллегами была подготовлена версия приложения на русском языке", - говорится в сообщении.
В приложении существует возможность дистанционной передачи данных лечащему врачу. Это позволит ему вовремя дать соответствующие рекомендации пациенту, причем в оперативном режиме - по интернету или телефону. Такой формат взаимодействия особенно актуален для пациентов из сельской местности и труднодоступных районов региона.
Окончательно тестовая группа пациентов с диабетом - пользователей приложения - будет сформирована в течение месяца. Завершится тестирование в апреле 2018 года. Если эксперты положительно оценят "Диабетический дневник", его будут рекомендовать более широкому кругу пациентов.
Сахарный диабет, а также преддиабетические состояния зафиксированы более чем у 1,5 тыс. жителей округа при общем населении НАО в 43 тыс. человек. Российско-норвежский проект "Решение электронного здравоохранения для борьбы с сахарным диабетом" стартовал весной 2017 года и рассчитан на один год.