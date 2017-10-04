Елена Лезик возглавила Государственный Музей обороны и блокады Ленинграда в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Елена Лезик, ранее возглавлявшая филиал Музея истории Санкт-Петербурга - "Монумент героическим защитникам Ленинграда", назначена директором Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в среду в комитете по культуре, в ведении которого находится учреждение.
"Приказом комитета по культуре директором Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" назначена Елена Лезик. Она имеет богатый опыт практической руководящей работы в музейной сфере. На протяжении 15 лет, с 2002 года, Е. В. Лезик возглавляла филиал Музея истории Санкт-Петербурга - "Монумент героическим защитникам Ленинграда", - говорится в сообщении.
В комитете отметили, что за время работы на предыдущем посту Лезик организовала новые выставочные проекты, позволяющие шире представить тематику основной экспозиции. Под ее руководством в 2004 и 2014 годах было проведено два масштабных капитальных ремонта монумента, позволивших сохранить многоплановое сооружение без прекращения работы. Смену руководства власти объяснили тем, что у предыдущего руководителя музея Сергея Курносова истек срок трудового договора.
Музей обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке ведет свою историю с апреля 1944 года, когда здесь открылась первая выставка, посвященная подвигу ленинградцев. Многие экспонаты для нее жители города передавали из своих семейных архивов. В ноябре 1952 года музей был раскассирован из-за "ленинградского дела", по которому были репрессированы многие руководители города тех лет, а его экспонаты были переданы в другие учреждения, часть была уничтожена.
Музей возродили в 1989 году по многочисленным просьбам блокадников и их потомков, которые передали в его фонды свои семейные реликвии.
Из-за нехватки площадей музей может показывать публике не более 4% своих экспонатов, а в его фондах находится более 50 тыс. артефактов. При этом, по данным предыдушего директора, за последние три года количество посетителей в музее выросло вдвое: с 30 тыс. до 60 тыс. человек в год, а каждый восьмой посетитель музея - из-за рубежа.
В 2014 году правительство Санкт-Петербурга после неудавшихся попыток вернуть помещения в здании в Соляном переулке объявило о планах построить для музея новое здание. Комплекс "Оборона и блокада Ленинграда" разместится в историческом центре города - на стрелке Невы рядом со Смольным. В него войдут музей, парк, зона временных выставок, научно-исследовательский институт Памяти, общедоступные архив, библиотека и фондохранилище. По результатам конкурса профессионального жюри было выделено четыре проекта, из которых теперь предстоит выбрать лучший самим блокадникам.
Новый Музей обороны и блокады Ленинграда планируется открыть в январе 2019 года к 75-летию полного снятия блокады. Стоимость проекта может составить около 2 млрд рублей. При этом музей в Соляном переулке предполагалось сохранить.