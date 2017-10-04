Замглавы МЧС проверяет работу подразделений министерства в Мурманской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов проверяет в Мурманской области готовность подразделений МЧС и служб, входящих в Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, к ликвидации последствий ЧС. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Мурманской области.

"Аксенов посетил Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр и Северо-Западный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, проверил готовность пожарно-спасательных частей федеральной противопожарной службы по Мурманской области, Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Мурманской области", - говорится в сообщении.

Он также вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам МЧС и работникам профильных учреждений по случаю 85-летия со дня создания гражданской обороны.