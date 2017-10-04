Мосгорнаследие рекомендовало исключить из реновации дома эпохи конструктивизма и собор

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорнаследие рекомендует исключить из утвержденного накануне списка сносимых домов по программе реновации объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и старообрядческий Успенский собор. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комитета.

Ранее общественное движение "Архнадзор" обнаружило в утвержденном властями Москвы 3 октября списке сносимых домов объекты авторской архитектуры эпохи конструктивизма и объект культурного наследия - Успенский собор старообрядческой церкви Белокриницкого согласия.

"Здание выявленного объекта культурного наследия, расположенного по адресу Марксистская улица, 9, стр. 3, и жилые строения комплекса Буденовского поселка на Большой Почтовой улице представляют историко-культурную ценность и не могут быть снесены ввиду своей важности для культурного наследия столицы. Они являются жилыми, и попали в список реновации, поскольку большинство жильцов данных домов проголосовали за включение их в программу. Для включения того или иного дома в правительстве рассматриваются протоколы собраний его жителей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что при Москомархитектуре еженедельно собирается рабочая группа, в состав которой также входят представители Мосгорнаследия, Общественной палаты РФ, общественной организации "Архнадзор". Цель рабочей группы - определить особо ценные для города здания, которые следует исключить из списка реновации.

Ранее также власти Москвы сообщали, что программа реновации не затронет ни одного здания авторской архитектуры, в том числе построенного в эпоху конструктивизма. Рабочая группа сформировала список из 450 объектов, заслуживающих сохранения при реализации программы. Как отмечала ранее председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, окончательный список исторических домов в Москве, попавших под реновацию, но заслуживающих сохранения, будет представлен на рассмотрение в столичное правительство в октябре, однако его формирование еще не завершено.

Программа реновации

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную мэром 1 августа, вошло 5144 дома, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве. 3 октября список сносимых объектов пополнился на 33 дома.

В первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей. 8 августа мэр утвердил Фонд реновации, который будет оперировать этими средствами и станет застройщиком. Инвестиционные и девелоперские компании для строительства в рамках реновации привлекаться не будут, но не исключена их работа как подрядных организаций. Помимо бюджетных источников, фонд сможет привлекать средства дольщиков, среди которых могут быть и юридические лица.