Три конкурса профессионального мастерства пройдут одновременно в Самарской области

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Конкурсы профессионального мастерства "Молодые профессионалы" (WorldSkills), JuniorSkills и "Абилимпикс" пройдут в Самарской области с 9 по 15 октября, сообщила ТАСС в среду консультант информационно-аналитического управления департамента информполитики областной администрации Маргарита Андриянова.

"В этом году впервые три конкурса профмастерства будут проводиться параллельно с 9 по 15 октября. Соревнования пройдут на 11 площадках, из них основные - универсальный спорткомплекс "Олимп" в Тольятти и технопарк "Жигулевская долина", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в этом году соревнования WorldSkills Russia пройдут по 39 компетенциям, JuniorSkills для школьников 10-17 лет - по шести, чемпионат "Абилимпикс" для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья - по тринадцати. Как сообщил временно исполняющий обязанности министра образования и науки Самарской области Владимир Пылев, в этом году в чемпионатах примут участие около 1 тыс. человек. Среди участников заявлены представители 10 регионов, в том числе Татарстана, Удмуртии, Челябинска и Москвы.

По словам врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова, благодаря проведению этих соревнований молодой специалист, приходя на производство, уже обладает навыками работы на современном оборудовании. "Для нас крайне важно, чтобы из учебных заведений выходили профессионально подготовленные кадры, которые могли бы практически сразу включаться в работу", - сказал Фетисов.

В свою очередь руководитель управления профессионального образования Минобрнауки Самарской области Александр Мочалов добавил, что движение WorldSkills Russia меняется принципиально. Основным показателем успешности становится не количество медалей, которые завоевывают участники от региона, а количество и качество проведенных демонстрационных экзаменов. По данным департамента информполитики администрации губернатора Самарской области, регион занимает ведущую позицию по уровню подготовки специалистов, приходящих на демонстрационный экзамен. В 2017 году его сдавали 368 студентов, из них - 37% успешно; тогда как в других регионах показатель успешности не превышает 26%.

Самарская область - один из первых регионов, присоединившихся к движению WorldSkills Russia. В сентябре 2012 года в Самаре прошел первый региональный этап этого национального чемпионата, в 2013 году область приняла первый чемпионат WorldSkills Russia, а в медальном зачете по итогам 2017 года заняла 14-е место. Чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс" впервые проводился в области в 2016 году. По результатам регионального отборочного этапа была сформирована областная сборная для участия во втором национальном чемпионате "Абилимпикс".