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Более 600 делегатов от Санкт-Петербурга отправятся на Всемирный фестиваль молодежи в Сочи

Общество
4 октября, 19:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, октября. /ТАСС

В комитете по молодежной политике города выразили надежду, что делегация "качественно себя проявит на всех рабочих площадках фестиваля"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Санкт-Петербург направит на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи 620 делегатов, сообщили в среду в комитете по молодежной политике города.

"500 участников и 120 волонтеров [из Санкт-Петербурга] примут участие в фестивале", - отметила председатель комитета Рената Абдулина.

По ее словам, к каждому члену делегации предъявляются серьезные требования. "Мы рассчитываем на то, что наша делегация будет яркой, позитивной, открытой и качественно себя проявит на всех рабочих площадках фестиваля", - сказала Абдулина.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Сочи с 14 по 22 октября и соберет 2 тыс. участников из 150 стран. Фестиваль начнется 14 октября парадом-карнавалом в Москве, в котором примет участие около 30 тыс. человек.

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