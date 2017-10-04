Эксперт: кухня и исторические реконструкции содействуют росту событийного туризма в Крыму

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Черноморская кухня и исторические реконструкции являются основными точками роста событийного туризма в Крыму. Однако развитие этого направления сдерживает несогласованность действий игроков турбизнеса, сообщил ТАСС вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), председатель экспертного совета Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Игорь Каверзин.

"Несомненными "фишками", точками развития событийного туризма в Крыму являются черноморская кухня и исторические реконструкции. Это преподносится на довольно высоком уровне", - отметил эксперт.

По мнению Каверзина, событийный туризм в регионе развит достаточно хорошо и туристами предлагают большой выбор мероприятий. В частности, круглогодично гости полуострова могут посетить дегустационные залы местных производителей вина и шампанского, тысячи зрителей и реконструкторов ежегодно собираются на фестивали и акции на Федюхинских высотах, где в 2019 году планируется открыть военно-исторический парк.

"Событийный туризм в Крыму достаточно хорошо развит, количество туристских событий в Крыму очень большое. К сожалению, там отсутствует ряд таких важных факторов, как централизация и систематизация. То есть туристские события возникают, инициируются разными участниками, отсутствует общее управление потоками", - отметил Каверзин.

В конце сентября в Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что с начала года республику посетили более 4,5 млн туристов, что на 4% ниже уровня прошлого года. Поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма в этом году уже достигли около 1 млрд рублей.