Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эксперт: кухня и исторические реконструкции содействуют росту событийного туризма в Крыму

Общество
4 октября, 19:55 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 4, октября. /ТАСС

Специалисты отмечают необходимость централизации и систематизации туристских событий в регионе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 4 октября. /ТАСС/. Черноморская кухня и исторические реконструкции являются основными точками роста событийного туризма в Крыму. Однако развитие этого направления сдерживает несогласованность действий игроков турбизнеса, сообщил ТАСС вице-президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ), председатель экспертного совета Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Игорь Каверзин.

"Несомненными "фишками", точками развития событийного туризма в Крыму являются черноморская кухня и исторические реконструкции. Это преподносится на довольно высоком уровне", - отметил эксперт.

По мнению Каверзина, событийный туризм в регионе развит достаточно хорошо и туристами предлагают большой выбор мероприятий. В частности, круглогодично гости полуострова могут посетить дегустационные залы местных производителей вина и шампанского, тысячи зрителей и реконструкторов ежегодно собираются на фестивали и акции на Федюхинских высотах, где в 2019 году планируется открыть военно-исторический парк.

"Событийный туризм в Крыму достаточно хорошо развит, количество туристских событий в Крыму очень большое. К сожалению, там отсутствует ряд таких важных факторов, как централизация и систематизация. То есть туристские события возникают, инициируются разными участниками, отсутствует общее управление потоками", - отметил Каверзин.

В конце сентября в Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили, что с начала года республику посетили более 4,5 млн туристов, что на 4% ниже уровня прошлого года. Поступления от туристической отрасли в бюджет Крыма в этом году уже достигли около 1 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
В Пентагоне ответили на заявление Лаврова по поводу координации действий США с РФ в Сирии
3
Порошенко внес в Раду два законопроекта по Донбассу
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Король Саудовской Аравии прибыл в Россию с государственным визитом
6
Грызлов: законопроект о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям
7
Движение на красной ветке московского метро приостановлено из-за инцидента с пассажиром
Темы дня
Новости партнеров
Реклама