Мэрия не согласовала трехдневный митинг с участием Навального в центре Москвы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Власти Москвы отказали инициативной группе в согласовании проведения митингов 6-8 октября в центре города, заявленной целью которых была встреча блогера Алексея Навального с гражданами. Об этом сообщили в среду в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции правительства Москвы.

Как уточняется в материале, в департамент поступило пять заявок на проведение 6, 7 и 8 октября митингов в виде встреч Навального с гражданами с "целью информирования о его деятельности" и с заявленным количеством участников до 15 тыс. человек на площади Революции, на Пушкинской площади, на площади Яузские Ворота, на площади Тверская Застава и на проспекте Академика Сахарова.

"По результатам рассмотрения заявок в проведении митингов с заявленной численностью на перечисленных площадках было отказано по объективным причинам, изложенным в официальных письмах, отправленных на имя организаторов", - говорится в сообщении.

В частности, отказ в проведении митинга на площади Тверской Заставы власти объяснили отсутствием соответствующей площадки для заявленного количества участников. Более того, на площади проходят трамвайные пути (разворотное кольцо) и расположена остановка трамваев маршрутов №7 и №9. "Таким образом, у организаторов митинга объективно отсутствуют возможности для обеспечения должной безопасности для участников мероприятия", - добавляется в материале.

Кроме того, в департамент поступил ряд заявок на проведение пикетов в разных районах города с целью "информирования граждан о мнении гражданина Российской Федерации Навального Алексея Анатольевича о социально-экономической ситуации в России и необходимых мерах по противодействию коррупции" с численностью до пяти человек в эти же даты. "Заявки о проведении пикетов в настоящее время находятся на рассмотрении", - заключается в материале.

2 октября Симоновский суд Москвы признал виновным и назначил 20 суток административного ареста за повторные призывы к участию в несанкционированных митингах блогеру Алексею Навальному. Навальный был задержан 29 сентября возле своего дома в Москве.

Сотрудники полиции на основании статьи в Facebook о призывах выйти на митинг в Нижнем Новгороде составили в отношении него протокол об административном правонарушении. Статья предусматривает максимальное наказание до 30 суток административного ареста.