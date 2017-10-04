Делегация РФ в ПА ОБСЕ предложила провести в 2019-2020 годах общеевропейский Год экологии

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Делегация РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ на осеннем заседании организации в Андорре предложила провести в 2019-2020 годах общеевропейский Год экологии и создать в рамках ассамблеи комитет по климату и экспертную группу, которые занимались бы выработкой политических и законодательных инициатив, а также технологических решений по защите климата на планете Земля. Об этом сообщила пресс-служба вице-спикера Госдумы, руководителя делегации РФ Петра Толстого.

"Российская делегация выступила с предложением о проведении в 2019-2020 годах общеевропейского Года экологии, в котором приняли бы участие все страны - участницы ОБСЕ, что позволило бы консолидировать парламенты европейских стран в стремлении более активно сотрудничать на этой площадке и создавать условия развития цифровых технологий по защите климата на планете", - отмечается в сообщении.

Об инициативах РФ на пленарном заседании ассамблеи рассказал член российской делегации, депутат Госдумы Александр Фокин. Он напомнил, что на полях ассамблеи парламентарии со всего мира много дискутируют по различным политическим вопросам. "Но в последние годы резко ухудшилась ситуация с климатом, что, безусловно, заслуживает отдельного внимания", - констатировал политик. Фокин уточнил, что "работа комитета и экспертной группы будет связана с выработкой политических и законодательных решений по защите климата на планете Земля".

По его мнению, на сегодняшний день остро встала проблема с выбросами парниковых газов, в том числе метана. Между тем в России уже есть большой накопленный опыт работы, связанный с защитой биосферы и с вопросами экологической безопасности, отметил Фокин. Кроме того, 2017 год в России стал Годом экологии, благодаря чему были проведены тысячи мероприятий, а также приняты законы (по переработке отходов, защите лесов, по защите атмосферного воздуха и др.), которые в конечном итоге легли в основу экологической политики России, напомнил он.

По словам Фокина, работа нового комитета ПА ОБСЕ в случае его создания "должна будет способствовать имплементации Парижского соглашения по климату и позволит расширить направления сотрудничества между народами".

Предложения делегации РФ "нашли высокий отклик участников ассамблеи и были поддержаны делегациями Италии, Франции, Германии и других стран", говорится в релизе.

Объединяющая тема

Как заявил Петр Толстой, поддержка российской инициативы "связана прежде всего с пониманием всеми участниками ассамблеи того факта, что вопросы климата на сегодняшний день напрямую определяют уровень безопасности граждан всего мира". "Можно бесконечно спорить о ситуации на Украине, обсуждать многолетние обиды Грузии или вопросы миграционной политики, но проблемы изменения климата - это то единственное, что сегодня может объединить все страны", - полагает он.

"В этом вопросе нам нечего делить, здесь не может быть разночтений или политических амбиций. Это глобальная проблема, которая сегодня действительно назрела, и пришло время ее решать, так как неожиданно скоро может наступить момент, когда мы подойдем к точке невозврата, и все геополитические споры просто померкнут перед лицом разбушевавшейся стихии", - сказал глава делегации РФ.

Предполагается, что высказанные Россией предложения в ближайшее время будут обсуждаться в рамках Постоянного комитета ПА ОБСЕ.