Диагноз "рак легких" у Караченцова не подтвержден

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Врачи не подтвердили окончательный диагноз "рак легких" у актера Николая Караченцова, сообщил ТАСС в среду его сын Андрей Караченцов.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где актер провел последние три недели, обнаружили злокачественное новообразование в левом легком.

"Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю - две надо будет пройти обследования",- сказал Андрей Караченцов.

Он также отметил, что врачи НИИ порекомендовали пройти эти обследования в других специализированных медучреждениях.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль, за рулем которого находился актер, попал в аварию.