Диагноз "рак легких" у Караченцова не подтвержден

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Диагноз "рак легких" у Караченцова не подтвержденОбщество 4 октября, 20:48
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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Врачи не подтвердили окончательный диагноз "рак легких" у актера Николая Караченцова, сообщил ТАСС в среду его сын Андрей Караченцов.
Ранее в СМИ появилась информация, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где актер провел последние три недели, обнаружили злокачественное новообразование в левом легком.
"Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю - две надо будет пройти обследования",- сказал Андрей Караченцов.
Он также отметил, что врачи НИИ порекомендовали пройти эти обследования в других специализированных медучреждениях.
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль, за рулем которого находился актер, попал в аварию.