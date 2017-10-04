Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Диагноз "рак легких" у Караченцова не подтвержден

Общество
4 октября, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Актер еще проходит обследования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Николай Караченцов

Николай Караченцов

© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Врачи не подтвердили окончательный диагноз "рак легких" у актера Николая Караченцова, сообщил ТАСС в среду его сын Андрей Караченцов.

Ранее в СМИ появилась информация, что врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где актер провел последние три недели, обнаружили злокачественное новообразование в левом легком.

"Пока это преждевременные выводы и заключения, он еще проходит обследования, они еще не закончены. Ему еще неделю - две надо будет пройти обследования",- сказал Андрей Караченцов.

Он также отметил, что врачи НИИ порекомендовали пройти эти обследования в других специализированных медучреждениях.

Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля 2005 года в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль, за рулем которого находился актер, попал в аварию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Караченцов, Николай Петрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
СМИ: курды взяли под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Сирии
3
Google представила новые модели смартфона, ноутбука и других устройств
4
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
5
Эксперт: законопроекты Порошенко о Донбассе являются частью его избирательной кампании
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Путин освободил от должности губернатора Приморского края Миклушевского
Темы дня
Новости партнеров
Реклама