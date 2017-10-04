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РГСУ проводит первый вузовский чемпионат WorldSkills

Общество
4 октября, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Отборочный чемпионат проходит по семи компетенциям: веб-дизайн, программные решения для бизнеса, прототипирование, туризм, видеомонтаж, администрирование отеля и социальная работа

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Первый вузовский чемпионат WorldSkills по профессиональному мастерству проходит в Российском государственном социальном университете (РГСУ). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе союза "Ворлдскиллс Россия".

"Победители войдут в состав сборной университета и выступят в финале Национального межвузовского чемпионата WorldSkills Russia, который пройдет в Москве в этом году с 28 ноября по 1 декабря в Москве", - сказали в пресс-службе.

Отборочный чемпионат РГСУ проходит по семи компетенциям: веб-дизайн, программные решения для бизнеса, прототипирование, туризм, видеомонтаж, администрирование отеля и социальная работа. В соревнованиях по профессиональному мастерству выступят 44 студента университета. Вузовские чемпионаты WorldSkills проводятся по международным стандартам. Конкурсантов оценивают независимые эксперты.

"Для студентов участие в соревнованиях WorldSkills - хорошая возможность оценить свой уровень подготовки и шансы найти хорошую работу после вуза", - добавили в пресс-службе.

Генеральный директор союза "Ворлдскиллс Россия" Роберт Уразов считает, что одной из ключевых проблем является несоответствие уровня подготовки кадров запросам работодателей. По его словам, чемпионаты по профессиональному мастерству помогают ее решать, позволяя образовательным учреждениям и работодателям договариваться. В свою очередь, ректор РГСУ Наталья Починок отметила, что участие в чемпионате поможет университету "достичь необходимого работодателям качества образования".

Заявки на проведение отборочных соревнований подали 67 высших учебных заведений. Лучшие представители вузов (около 300 человек) встретятся в финале, который пройдет в ноябре в Москве. Конкурсанты будут состязаться в 30 компетенциях из нескольких блоков: Информационные и коммуникационные технологии, Искусство и дизайн, Производство и инженерные технологии, Строительство и строительные технологии, Транспорт и логистика, Cоциальные и персональные услуги.

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