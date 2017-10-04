Проекты НТИ в здравоохранении и образовании названы приоритетными в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Проекты Национальной технологической инициативы (НТИ) в сфере здравоохранения, образования и управления станут приоритетными в Новгородской области. Об этом заявил избранный губернатор Новгородской области Андрей Никитин, сообщается в среду на сайте Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Приоритетными должны стать проекты в области медицины и образования, а также проекты, позволяющие эффективно управлять регионом, решать проблемы качества жизни, повышать конкурентоспособность новгородских компаний", - цитируют в АСИ слова главы региона, сказанные накануне на встрече в региональном представительстве АСИ.

По его словам, первые шаги должны быть сделаны в течение 2018 года при поддержке местных предприятий и Новгородского госуниверситета, добавил он.

Никитин подчеркнул, что Новгородская область должна стать не только пилотным регионом, внедряющим проекты НТИ, но и территорией, которая сможет предложить собственные проекты. Кроме того, Андрей Никитин планирует сосредоточить внимание на подготовке кадров для реализации проектов НТИ и программы "Цифровая экономика".

О том, что Новгородская область может стать общероссийским полигоном для проектов НТИ, чтобы обеспечить экономический рост и улучшить качество жизни населения, руководитель региона сообщил в июле этого года в ходе заседания президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию в Великом Новгороде под руководством Дмитрия Медведева.

Об НТИ

Национальная технологическая инициатива (НТИ) - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России. Была утверждена правительством РФ в апреле 2016 г. рассчитана на срок до 2035 года.

Ключевым инструментом реализации НТИ определена система "дорожных карт". Президиум совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию подготовил и одобрил семь "дорожных карт" по направлениям: "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет", "Энерджинет", "Хелснет", "Технет".

Всего с августа 2016 года рассмотрены 455 системных и лидерских проектов НТИ, из них 216 оказана поддержка, 151 находятся на этапе сопровождения или анализа результатов, 88 проходят экспертизу.

Среди представленных проектов: сетецентричная масштабируемая система подводной связи "Подводный интернет вещей", иммунохрамтографические тест-полоски для определения инфаркта миокарда, сверхмобильное шасси для роботов-помощников, интеллектуальная система безопасности для беспилотного транспорта и др.