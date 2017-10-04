Хлопонин отметил активное развитие сельских поселений в Чечне

ОЙСХАРА /Чеченская Республика/, 4 октября. /ТАСС/. В Чеченской Республике ведется активное строительство и развитие не только Грозного, но и сельских поселений. Об этом заявил в среду на церемонии открытия социальных объектов и жилых домов в поселке Ойсхара Гудермесского района Чечни заместитель председателя правительства РФ - полпред президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин.

"Отрадно, что Чеченская республика не только столицу строит и развивает, создает как культурный центр. Очень отрадно, что сегодня мы открываем новые качественные, современные абсолютно социальные объекты, жилье, что очень важно для людей в сельских поселениях. Низкий поклон тем людям, которые строили, которые действительно вложили всю душу и в такой короткий срок - а мне коллеги подсказывают, что еще в августе месяце здесь был только нулевой цикл - это действительно колоссальный труд, который был проделан людьми, строителями, руководителями организаций", - сказал он.

Строительная площадка года

Поселок Ойсхара в августе был объявлен главой региона Рамзаном Кадыровым "строительной площадкой года", на которой в короткий срок появятся жилые дома и необходимые их жителям социальные учреждение. "Два месяца назад меня привезли на стройплощадку и сказали, что всего лишь через десятки дней здесь будет стоять современный город. Я знаю, что слова в Чеченской Республике с делом не расходятся, но все-таки у меня была тень сомнения. И очень отрадно, что мы сегодня присутствуем на празднике развития республики, когда для человека, для пожилых людей, для молодых, для тех, кто занимается спортом, кто тяготеет к наукам, кто просто достоин жить в нормальных условиях, создан этот прекрасный микрорайон", - отметил на открытии объектов в поселке министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

По словам главы республики Рамзана Кадырова, поселок Ойсхара как строительная площадка республиканского значения была выбрана неслучайно. "У нас особые чувства и особое отношение к Ойсхара. Сорок восемь лет назад именно в Ойсхара начал свой трудовой путь наш первый президент, мой дорогой отец Ахмат-Хаджи Кадыров", - отметил он.

Одним из самых масштабных объектов стал спорткомплекс общей площадью 2,5 тыс. кв м, включающий в себя бассейн и тренировочные залы. Рядом с ним появились баскетбольная и волейбольная площадки, а также футбольное поле. Площадь озеленения составила более 66 тыс. кв. м.

Для жителей поселка также построили торговый комплекс общей площадью 7,5 тыс. кв. м, больницу, мечеть, рассчитанную на 5 тыс. верующих и дом культуры на 200 мест с помещениями для репетиций и занятий в кружках. Кроме того, полностью отремонтированы дороги и налажена инфраструктура.

"Весь комплекс работ выполнен за короткий период времени, с высоким качеством и искренней заботой об удобстве, безопасности и комфорте жителей поселка. Хочу поделиться еще одним секретом - не за горами время, когда Ойсхара получит статус города", - заявил на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

В поселке также решили проблему водоснабжения, которая долгие годы создавала неудобства местным жителям, заасфальтировали около 50 кмдорог. Кроме того, в поселке проложено около 5 км новых газопроводных сетей.

Новые рекорды

Первыми строители сдали 50 домов на окраине поселка Ойсхара, которые были возведены за рекордные сроки - 11 дней. Все дома обставили мебелью и бытовой техникой. Финансирование строительства жилья для малоимущих семей взял на себя благотворительный фонд Кадырова.

"Чеченская Республика по многим направлениям является лидером в нашей стране. Не только столица, но все населенные пункты. И мы сейчас как раз находимся в поселке, где созданы все условия и который действительно похож на город", - отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, присутствовавший на торжественном открытии объектов.

Новоселами стали также еще 124 семьи, которые до недавних пор жили в аварийных домах. Для них в поселке возвели комплекс многоквартирных домов общей площадью более 18 тыс. кв. м.

"В Ойсхара не только строили, но и реконструировали, а также капитально ремонтировали жилые дома и другие объекты. Так, полностью отремонтированы 84 дома. В них заменили 28 тыс. кв. м кровли, установили 117 новых ворот и около трех километров ограды. Все улицы, дворы и зоны отдыха в поселке благоустроены", - сообщил Кадыров.

По сложившейся в республике традиции открытие новых объектов завершилось велопробегом. Более 400 велосипедистов поборолись за главный приз от фонда Кадырова - автомобиль. Участники, занявшие с 10 по седьмое места, получили по 10 тыс. рублей, денежный приз занявшего третье место составил 50 тыс. рублей, а второе место -100 тыс. рублей.

Обновленные села

Поселок Ойсхара не первый населенный пункт, который реконструируется силами всех министерств и ведомств республики. В 2015 году за два неполных месяца в поселке Долинск Грозненского района Чечни восстановили 47 многоквартирных жилых домов, построили мечеть на 200 мест, спортивный зал и административное здание. Был также проведен капитальный ремонт школы, врачебной амбулатории, детского сада, отремонтированы внутрипоселковые дороги протяженностью около 6 км, полностью обновлены инженерные сети.