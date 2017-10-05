Выставка фотографий ТАСС открылась в ООН в 60-ю годовщину запуска первого спутника Земли

ООН, 5 октября. /ТАСС/. Выставка архивных фотографий ТАСС, приуроченная к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли, открылась в среду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Экспозиция разместилась в фойе здания Генеральной Ассамблеи ООН прямо под полноразмерной моделью "Спутника-1", подаренной Советским Союзом в 1959 году.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, генеральный секретарь всемирной организации Антониу Гутерриш и директор расположенного в Вене Управления ООН по вопросам космического пространства Симонетта ди Пиппо.

Выступая с приветственным словом к гостям мероприятия, постпред РФ напомнил, что "Спутник-1" пробыл на орбите 92 дня, совершив 1440 витков вокруг Земли, и ознаменовал начало "великой эры прикладных космических исследований". "В этой фотовыставке, организованной российским постоянным представительством при ООН и информационным агентством ТАСС, мы попытались объять необъятное и напомнить о запуске первого искусственного спутника Земли, а также об основных этапах освоения космоса Советским Союзом", - сказал дипломат.

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По его словам, для России "особенно важно, что модель первого спутника Земли выставлена в штаб-квартире ООН", так как всемирная организация "доказала свою лидирующую роль в успешном развитии международного сотрудничества в освоении космоса".

В свою очередь генсек ООН признался, что помнит первые сообщения о запуске спутника Советским Союзом. По его словам, поначалу в это невозможно было поверить, однако впоследствии весь мир убедился, что запуск "Спутника-1" стал "одним из самых знаменательных событий" в развитии науки и технологий. Гутерриш похвастался знанием русского языка, отметив, что понимает этимологию слова "спутник". "В то время как "путник" - это путешественник, слово "спутник" означает "попутчик". Мы все с вами "спутники" в этом мире", - сказал генеральный секретарь.

Запуск первого искусственного спутника Земли был проведен 4 октября 1957 года, в 22:28 мск, с 5-го Научно-исследовательского испытательного полигона Минобороны СССР (сейчас - космодром Байконур) с помощью переоборудованной межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Космический аппарат получил название "Спутник-1".

Как сообщила в среду Симонетта ди Пиппо, по случаю 60-й годовщины запуска спутника ООН проводит Всемирную неделю космоса, тема которой - "Исследуя новые миры в космосе". В течение семи дней ООН вспоминает достижениях науки, которые стали возможны благодаря освоению космоса. По ее словам, неделя завершится 10 октября - в день, когда будет отмечаться 50-я годовщина Договора о космосе, который определяет принципы деятельности государств по освоению космического пространства.