Politico: владельцы "Альфа-банка" подали в суд на авторов "досье на Трампа"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Трое бизнесменов из России, совладельцы "Альфа-банка" - Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан - подали в суд на базирующуюся в Вашингтоне компанию Fusion GPS и на ее основателя Глена Симпсона за клевету в так называемом компрометирующем досье на президента США Дональда Трампа. Об этом в среду сообщило издание Politico.

Иск был подан в окружной суд американской столицы, истцы заявляют, что их репутации был нанесен вред. "Даже несмотря на то, что досье содержало в себе непроверенные утверждения, ответчики, проявив безответственность и утратив контроль, позволили ему просочиться в СМИ, которые были нацелены на срочные новости по самой горячей теме дня - кандидатуре Трампа", - говорится в исковом заявлении.

Фридман и Авен являются членами руководства "Альфа-Групп", а Хан - ее крупным акционером. По мнению составителей досье, именно "Альфа-банк" участвовал в якобы попытках российских властей повлиять на американские выборы. Истцы полагают, что этот непроверенный документ был намеренно распространен среди крупнейших американских изданий и порталов с целью гарантировать его широкую публикацию.

Ранее Фридман, Авен и Хан подали в суд нью-йоркского района Манхэттен иск, обвинив американский ресурс BuzzFeed в дискредитации. Исковая жалоба касается главного редактора BuzzFeed Бена Смита, репортера Кена Бенсингера, а также сотрудников ресурса Мириам Элдер и Марка Скуфса. Данный ресурс был среди тех, кто распространил досье.

Подготовка так называемого досье на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Запрос на сбор данных о скандалах вокруг Трампа, а также его слабостях получила базирующаяся в Вашингтоне компания Fusion GPS, возглавляемая Гленом Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal.

Позднее к работе над досье был подключен экс-агент спецслужб Великобритании Кристофер Стил. По данным The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле тему доклада о якобы имеющемся у Москвы компромате на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не стоят внимания.