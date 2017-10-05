Путин лично поздравит педагогов с Днем учителя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с лауреатами конкурса "Учитель года России - 2017" и выступит на праздничном концерте, посвященном Дню учителя.

Ежегодный конкурс "Учитель года России", учрежденный Министерством образования и науки, Общероссийским профсоюзом работников образования и "Учительской газетой", проводится с 1992 года. Глава государства традиционно встречается с его лауреатами, обсуждая насущные проблемы педагогов и системы образования в целом. "Нужно не забывать, что является основой нашего существования - воспитание детей. Внимание к учительской профессии, конечно, должно быть", - подчеркивал Путин, общаясь с педагогами-лауреатами 2016 года.

Президент также держит на контроле повышение зарплат учителям и, как признавался несколько месяцев назад, ему приходится буквально "с дубиной" требовать выполнения данных обязательств. "Это я придумал поднять уровень зарплаты педагога до средней по экономике региона. Это обеспечить достаточно сложно, это же чисто бюджетные траты", - говорил глава государства. Однако в проекте бюджета на 2018-2020 годы необходимые средства заложены.

Путин неоднократно выступал и с другими инициативами в области образования, среди которых, например, введение выпускного сочинения, преподавание отечественной истории по единому учебнику, возвращение обязательных уроков географии, отказ от учебы в третью смену, для чего начала выполняться программа обновления школ.

Лучший учитель России

В этом году в федеральном туре конкурса "Учитель года" приняли участие 85 педагогов из всех регионов страны. Лауреатами стали 15 учителей. Абсолютный победитель нынешнего года будет назван в Государственном Кремлевском дворце. Он получит главный приз - большого хрустального пеликана.

Цель конкурса - выявление, поддержка и поощрение передовых школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа профессии. Как отмечают организаторы, 90 % лауреатов и абсолютных победителей прошлых конкурсов продолжают работать в своих школах. В этом году средний возраст участников составляет 36 лет, что на год меньше, чем в 2016 году. Средний стаж конкурсанта - 12 лет (13,8 - в 2016 году).