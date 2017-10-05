Делегация из Норвегии впервые прибывает в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Делегация депутатов и общественных деятелей из Норвегии впервые прибывает в Крым в четверг для ознакомления с ситуацией на полуострове, сообщил ТАСС зампредседателя комитета республиканского Госсовета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

"Впервые прибывает в Крым делегация из Норвегии, в ее составе 11 человек. Это депутаты региональных парламентов, общественные деятели, работники здравоохранения. Делегация будет находиться у нас с 5 по 12 октября 2017 года", - сказал Гемпель.

По его словам, к делегации присоединятся два депутата местных парламентов из двух регионов ФРГ. Запланированы встречи с главой крымского парламента Владимиром Константиновым, а также с руководством правительства республики.

"Главная цель - это установление дружеских отношений между нашими регионами и прорыв информационной блокады вокруг Крыма. Поэтому наши гости смогут пообщаться не только с чиновниками, но и с обычными людьми на улицах крымских городов", - добавил Гемпель.

В Симферополе и Ялте, по его словам, запланировано посещение медицинских центров, в том числе и республиканской детской клинической больницы, а также Международного детского центра "Артек".

Делегация ознакомится с достопримечательностями южного берега Крыма, в частности, побывает в историческом Ливадийском дворце, где состоялась встреча глав антигитлеровской коалиции СССР, США и Великобритании: Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля.

Иностранцы в Крыму

По данным зампреда Совета министров республики Георгия Мурадова, за последние полтора года в Крыму побывали свыше 100 иностранных делегаций и известных политических деятелей. Среди них - депутаты из Франции, Италии, Германии. Бывшие премьер-министры Италии и Японии Сильвио Берлускони и Юкио Хатояма.

Мурадов уверен, что эти визиты позитивно влияют на формирование общественного мнения о Крыме в Европе.

Воссоединение Крыма с РФ произошло в марте 2014 года. Тогда по итогам проведенного властями Крыма и Севастополя референдума 96,7% и 95,6% его участников высказались за воссоединение с Россией. В голосовании участвовали более 80% имеющих право голоса.

Президент РФ Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав страны 18 марта 2014 года. 21 марта Федеральное Собрание ратифицировало документ. Киев отказался признавать Крым частью России.