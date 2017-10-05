На форуме в Ленобласти обсудят деятельность организаций соотечественников в странах ЕС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Участники Балтийского форума соотечественников в Ленинградской области обсудят деятельность общественных организаций соотечественников в странах Евросоюза. На мероприятии ожидаются соотечественников из Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Эстонии, Белоруссии, Германии и других стран.

"На форум соберутся более 100 представителей из России и стран Балтийского моря. Среди его участников - главные редакторы ведущих русскоязычных СМИ в Прибалтике, руководители и активисты общественных организаций, правозащитники, чиновники и депутаты различных уровней. На форуме обсудят степень влиятельности общественных организаций соотечественников в странах Евросоюза, их информационные возможности, потенциал взаимодействия друг с другом в экономической, культурной, образовательной сферах, межрегиональные связи", - сообщили в четверг в пресс-службе правительства Ленинградской области.

В рамках форума запланированы дискуссии о русскоязычных СМИ, выходящих за рубежом, о русской школе и возможностях сохранения образования на родном языке, а также о региональном взаимодействии, значении и роли субъектов РФ в этих вопросах. Одна из тем обсуждений - "Инструменты сохранения "Русского мира". С докладами на форуме выступят представители МИД РФ, местные властей, некоммерческих организаций, ученые, журналисты. Перед открытием форума прошел круглый стол с МВД по вопросам миграции.

Область для соотечественников

Одним из основных направлений, по которым регион развивает взаимодействие с зарубежными соотечественниками, является содействие их добровольному переселению в РФ. "Ленинградская область не является территорией приоритетного заселения, но привлекает соотечественников возможностями успешного профессионального роста и личностной реализации", - сказали в региональном правительстве.

За девять месяцев 2017 года комитет по труду и занятости населения Ленобласти получил 1441 заявление от соотечественников, заинтересовавшихся возможностью переехать в регион.

С начала реализации подпрограммы по содействию переселению соотечественников в 2015 году в Ленинградскую область переехали 3877 человек. Субсидии, выделенные федеральным и областным бюджетом по этой программе в 2017 году, превысили 3 млн рублей. Власти отмечают, что регион заинтересован в быстром включении соотечественников в трудовые и социальные связи, причем наиболее востребованы на местном рынке труда специалисты в области здравоохранения и образования.

В 2017 году уже получили рабочие места на предприятиях области 34% переехавших с начала года соотечественников. Наиболее распространенные профессии - медсестра, менеджер, электрогазосварщик, слесарь по сборке металлоконструкций, инженер, кассир, воспитатель.